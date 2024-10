V Libereckém kraji stoupá počet případů nákazy žloutenkou. Hygienici zavádí opatření ve školách

První případy žloutenky typu A v roce 2024 zaznamenali hygienici v Desné. Podle mluvčí hygienické stanice Zuzany Balašové tam k nákaze došlo při návštěvě příbuzných ze Slovenska.

Zpočátku se onemocnění šířilo kontaktem s nemocnými v rodinách, teď už ale hygienici registrují i případy, které s prvním ohniskem nesouvisí, a to v Tanvaldu a v Jablonci nad Nisou. Od května do poloviny října 2024 to bylo 44 případů.

Zvýšený výskyt žloutenky je také v Liberci. Od září 2024 tam bylo zachyceno 33 případů, hlavně u dospělých. Zdroj nákazy se ale dosud nepodařilo zjistit.