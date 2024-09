Hygienička: Část lidí v Ostravě povinně naočkujeme proti žloutence. Už před povodní tu bylo ohnisko

Po záplavách se lidé nemusí vypořádávat pouze se škodami, které způsobila voda, ale také s hrozícími nemocemi, jako je žloutenka. „Nejlepším způsobem, jak se chránit, je používat ochranné pomůcky a umývat si ruce,“ doporučuje ředitelka Moravskoslezské krajské hygienické stanice Zuzana Babišová ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Na některých místech bude také nařízeno očkování proti žloutence. Praha 13:52 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři evakuují na člunech obyvatele postižené povodněmi po přívalových deštích, které způsobily záplavy v Ostravě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Povodeň se dotkla i vaší stanice. Jak teď fungujete?

Dnes už pracujeme v běžném provozu, nicméně mohu potvrdit, že dva pracovní dny jsme byli přímo v Ostravě ve své činnosti omezeni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Do jaké míry v zaplavených oblastech v Moravskoslezském kraji hrozí, že se můžou šířit některé nemoci?

Skutečně můžu potvrdit, že to riziko není vyloučené. Proto jak ministerstvo zdravotnictví, tak krajská hygienická stanice mají na svých stránkách mnoho dokumentů, jak infekčním nákazám předcházet. Jsme v kontaktu s občany a vydáváme celou řadu doporučení. Jsme na tu situaci připraveni a vše monitorujeme.

Ta hlavní doporučení jsou jaká?

Apelujeme na občany, aby při kontaktu se záplavovou vodou a bahnem vždy používali ochranné prostředky, jako jsou holínky, gumové rukavice a ochrana dýchacích cest. To jsou ty cesty, jak může dojít k nákaze.

A je takových pomůcek dost?

Tuto situaci neumím úplně vyhodnotit. Ale kraj a jednotlivé obce i řada dobrovolnických organizací pořádají sbírky a mám za to, že ano.

Očkování zčásti povinné

Ministerstvo zdravotnictví před dvěma dny uvedlo, že v zaplavených oblastech chystá dobrovolné očkování proti žloutence typu A. Jak je na tom váš kraj?

Náš region, konkrétně město Ostrava, je v tom specifické. Budeme přistupovat k mimořádnému očkování s ohledem na to, že máme ohnisko žloutenky v jedné městské části Ostravy.

Tito lidé byli evakuováni zhruba z 25 ulic do jednotlivých evakuačních a ubytovacích center. A proto s ohledem na předejití šíření nákazy vydáme opatření hygienické stanice, které těmto osobám nařídí podrobit se očkování.

U kolika lidí se potvrdila žloutenka?

Pokud jde o potvrzení o žloutenky, tak nová ohniska nákazy v současné době neevidujeme. Ale máme osoby podezřelé z nákazy.

3:32 Peřiny a gauče vyhodit, oblečení vyprat na 60. Věci nasáklé vodou z povodní mohou být kontaminované Číst článek

Komu byste tedy doporučila, aby se nechal očkovat proti žloutence?

Je třeba si uvědomit, že ta záplavová voda, ve které se teď občané pohybují, může být plná různých exkrementů a mrtvých zvířat. Z toho vyplývají rizika. Proto apelujeme na hygienická opatření, jako je umývání rukou a používání hygienických pomůcek. Žloutenka je totiž takzvaně nemoc špinavých rukou. Takže to základní doporučení je: umývejte si ruce.

A kdy by očkování mohlo začít?

Očkování budeme nařizovat v příštím týdnu. Bude to vyvěšeno na naší úřední desce a potom na úřední desce toho obvodu, kde se to očkování bude provádět.

Vy říkáte nařizovat, ale tím myslíte nařízení dalším úřadům. Ne lidem, protože bude dobrovolné, chápu to správně?

Ne. Nejedná se o nařízení úřadům. Ale určité kohortě osob, které pobývaly v zasažené oblasti, kde víme, že bylo ohnisko žloutenky. A jelikož byly tyto osoby přemístěny do společných místností, kde jsou snížené hygienické podmínky, tak je třeba, aby byly chráněny před případnou možnou nákazou. Není totiž vyloučeno, že mezi nimi nemůže být bezpříznaková osoba se žloutenkou.

Studny počkají

Kdy začnete po záplavách testovat studny, jestli jsou nezávadné?

Odběr vzorku ze studny má smysl až s určitým časovým odstupem, až klesne voda a až bude studna řádně sanována. To tedy není horizont dnů, ale spíše týdnů. Podle mých informací budou kapacity laboratoří dostatečné.

Jak se daří dopravovat chybějící léky do zasažených oblastí?

Krajská hygienická stanice tuto záležitost nezajišťuje, to je v kompetenci integrovaného záchranného systému.

Nemáte informaci, že by se třeba nějaké léčivo nedostávalo?

Nemáme tuto informaci.