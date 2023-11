Věda pro děti: Nechutná, ale pomáhá. Čím nám prospívá rybí tuk a z kterých ryb je nejlepší?

Rybí tuk prospívá našemu srdci. Pro správnou funkci ho potřebuje i náš mozek. Zkrátka je celkově našemu organismu velmi přínosný.

Přijímat tento tuk lze nejen z ryb jako takových, ale i v tekuté formě jako rybí olej anebo v podobě kapslí.

Nejlepší rybí olej pochází z ryb z chladných moří, třeba z makrel, sardinek, lososů, tresek nebo sleďů. Tyto ryby mají taky tuku nejvíc, takže dát si takovou rybku je nejzdravější.

Důležitou složkou rybího oleje je kyselina dokosahexaenová, ve zkratce DHA. Tu řadíme do skupiny látek s názvem omega-3-mastné kyseliny.

Omega-3-mastné kyseliny jsou pro lidské tělo nezbytné, ale nedokáže si je samo vytvořit. A tak jediným zdrojem, jak je může získat, je potrava.

Kromě toho obsahuje rybí tuk i kyselinu eikosapentaenovou, zkráceně EPA. A je tam i vitamin A, D a řada dalších látek.

Všechny buňky v těle

Omega-3-mastné kyseliny mají vliv na fungování buněčných membrán, potřebují je tedy doslova všechny buňky v našem těle.

Rybí tuk působí v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a přispívá k prevenci Alzheimerovy choroby i demence.

Omega-3-mastné kyseliny jsou důležité také pro správný vývoj mozku dětí, a to i v době ještě před narozením. Těhotné ženy a kojící maminky proto musí přijímat ryby, nebo doplňky stravy s rybím olejem o to více.

Miminko pak dostává DHA v mateřském mléce. Tato látka je velmi důležitá pro správný mentální vývoj.

Celkově omega-3-mastné kyseliny zlepšují poznávací funkce, mezi které patří třeba paměť, pozornost a soustředění, podporují naši imunitu a mluví se i o tom, že mají vliv na naši psychiku.

Podle Světové zdravotnické organizace bychom každý týden měli zkonzumovat minimálně jednu až dvě porce ryb. Někde se uvádí dokonce dvě až tři. Kdo to nedělá, měl by si do jídelníčku doplnit alespoň rybí olej nebo kapsle.

Stejně jako u jiných doplňků stravy by se nemělo překračovat doporučené denní dávkování. Doplňky stravy s omega-3-mastnými kyselinami se taky doporučuje si dávat společně s jídlem.