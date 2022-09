Věda pro děti: Měl by člověk opravdu ujít 10 000 kroků denně?

Chodit zvládne téměř každý a věnovat se jí nic nestojí, přitom jde o skoro nejúčinnější cvičení vůbec. Chůze navíc může vypadat různě. Může jít o obyčejnou cestu do školy nebo do obchodů, ale i o procházku městem či túru v přírodě. Chodit se dá ale třeba i doma, a to na nejrůznějších strojích.

Jeden z nejdelších zdokumentovaných pochodů ušel jeden Kanaďan, který za 11 let obešel celý svět. Trasa dlouhá skoro 75 000 kilometrů vedla přes 64 zemí. To už je celkem dlouhá procházka.

Měl by člověk denně ujít 10 000 kroků? Je to mýtus. Stačí zhruba 6 000, tedy něco přes čtyři kilometry. Po 7 500 krocích denně už se ani užitek pro naše tělo nezvyšuje.

Chůze prospívá našemu metabolismu, svalům, kostem, psychické pohodě a srdci a cévám.

Proč chodit?

Kde se vzalo číslo 10 000 kroků? Vzniklo to jako reklamní trik. V 60. letech minulého století začala japonská firma prodávat krokoměry a tento výrobek pojmenovali jako 10 000 kroků. A tak hned rozjeli výzvu ujít tento počet za den. Kulaté číslo se ujalo a mýtus byl na světě.

Jisté ale je, že věnovat se chůzi se vyplatí. Mnohé výzkumy naznačují, že pravidelný pohyb snižuje riziko různých onemocnění srdce a cév o více než 30 procent. Navíc je chození zřejmě zdravější než běhání. Nezatěžuje totiž tolik naše klouby a celkově jde o přirozenější pohyb. Pravidelná chůze navíc pomáhá lépe se soustředit.

Říká se, že na pravidelné chůze je nejtěžší donutit se a začít. Pak už to jde lehce. Ještě v 70. letech minulého století chodilo pěšky do školy přes 60 procent dětí. Dnes už je to mnohem méně.

Existuje i takzvaná švihlá chůze. Ta se objevila poprvé v britském komediálním seriálu Monty Pythonův létající cirkus a má i svůj den. Je to 7. leden. I v Česku se v tento den organizují pochody.