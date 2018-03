23. 5. 2015 | ČTK |Zprávy z domova

Bývalého poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha by měla u Krajského soudu v Praze zastupovat advokátka Marcela Ondřejová, která spolupracuje s kanceláří Bezděk & Partners. Musí ještě soudu oznámit, zda jí něco nebrání v převzetí případu. Uvedl to dnes server Česká justice, kterému jméno advokátky potvrdil Rath. Soud vybral bývalému hejtmanovi obžalovanému z korupce obhájce ex offo v úterý, jméno ale nezveřejnil.