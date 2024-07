Policie chce obžalovat pardubického advokáta. Měl si objednat vraždu bývalého přítele své dcery

Policie podala návrh na podání obžaloby v kauze pardubického advokáta Pavla Jelínka. Čelí obvinění, že si objednal vraždu bývalého přítele své dcery a hradeckého podnikatele Pavla Matušky. Toho unesli v polovině prosince 2022 před jeho bydlištěm. Jeho tělo se dosud nenašlo. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí policie Iva Kormošová. Původní zpráva Hradec Králové 10:56 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednotka prvního sledu u Národního muzea při nácviku složek Policie ČR a záchranného systému. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V těchto dnech jsme ukončili vyšetřování návrhem na podání obžaloby na čtyři obviněné osoby. Kromě jednoho nyní již 45letého muže zůstávají všichni ve vazbě,“ uvedla pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí Kormošová.

Mezi dosud zadrženými tak zůstává renomovaný advokát Pavel Jelínek, který v minulosti zastupoval například i bývalého pardubického primátora Martina Charváta.

„Muži kladou za vinu, že na podzim roku 2022 měl objednat usmrcení tehdy 40letého muže. Tento muž byl v polovině prosince 2022 před svým bydlištěm v Hradci Králové přepaden a unesen,“ popsali v únoru kriminalisté k obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve formě účastenství, za který hrozí až doživotí.

Podnikatel a bývalý přítel

Televize CNN Prima News následně přišla se zjištěním, že uneseným mužem byl hradecký podnikatel ve stavebnictví a bývalý přítel advokátovy dcery Pavel Matuška. Jeho tělo kriminalisté dosud nenašli.

Jelínek od začátku svou vinu odmítá. „Že jsem si měl zřejmě objednat zmizení a likvidaci bývalého přítele mojí dcery, to je nesmysl, je to úplná kravina,“ hájil se u únorového vazebního zasedání.

„Pan doktor kategoricky vinu odmítá, rozhodně považuje celou věc za nesmyslnou, neoprávněnou a já i osobně věřím, že se podaří prokázat, jak nesmyslné to celé je,“ okomentovala případ Jelínkova obhájkyně Lucie Hořeňovská.

Zbylým dvěma mužům, kteří by měli být do únosu a vraždy také zapojeni, hrozí vězení na 15 až 20 let nebo výjimečný trest, třetímu pak 5 až 12 let.