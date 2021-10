‚Jsem připraven být v opozici.‘ Babiš řekl, že by od Zemana pověření k sestavení vlády nepřijal

Pokud by prezident Miloš Zeman pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše sestavením nové vlády, dosluhující premiér by to nepřijal. Babiš to řekl Frekvenci 1. Podle svých slov je připraven předat vládu rodící se koalici Spolu a Pirátů se STAN a přejít do opozice. Praha 18:26 15. 10. 2021 (Aktualizováno: 18:41 15. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš by nepřijal pověření od prezidenta jednat o sestavení kabinetu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš už dřív naznačoval, že se zřejmě nepokusí složit vládu vzhledem k tomu, že pět dosud opozičních stran má v nové sněmovně většinu 108 hlasů a s ANO nechtějí o vládním uspořádání jednat.

„Protibabišovský“ pětiblok je podle předsedy dosluhující vlády pevný, pověření jednat o novém kabinetu by proto od Zemana nepřijal. „Předáme to nové koalici a my budeme v opozici,“ řekl Frekvenci 1.

Zopakoval, že prezident Zeman mu svůj závazek, že pověří jednáním o vládě jeho jako lídra strany s největším poslaneckým klubem, potvrdil v neděli den po volbách, krátce před jeho převozem z lánského zámku do Ústřední vojenské nemocnice.

Považoval prý za slušnost to jako prvnímu sdělit až přímo prezidentovi, ale vzhledem k Zemanově pobytu na jednotce intenzivní péče se jejich schůzka odložila do doby, než se zdravotní stav hlavy státu zlepší.

O podobě programu nové vlády a jejím složení již začala jednat vítězná koalice Spolu s Piráty a Starosty. Jak ve středu uvedli předsedové pěti stran, koaliční smlouvu chtějí podepsat do 8. listopadu.

„Všechna společná jednání a práce by měla vést k tomu, abychom nejpozději do 8. listopadu mohli podepsat společnou koaliční smlouvu,“ řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala.

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála na procenta a počet hlasů koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL - získala 27,79 procenta, což je 71 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO s 27,12 procenty a 72 mandáty, má tedy o jeden víc než vítězná koalice. Třetí koalice PirSTAN má 15,62 a 37 mandátů. Do sněmovny se dostala ještě SPD s 9,56 procenta a 20 mandáty.