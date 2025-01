ANO zrušilo libereckou organizaci. ‚Není schopná táhnout za jeden provaz jako tým‘

ANO zrušilo místní organizaci v Liberci, důvodem byla její dlouhodobá nefunkčnost. Místní organizace se rozdělila na několik táborů, které mezi sebou vedly spory. Aktivity některých členů navíc poškozovaly organizaci v očích koaličních partnerů na liberecké radnici i veřejnosti a byly v rozporu s hodnotami hnutí ANO, uvedla v úterý v tiskové zprávě manažerka hnutí pro Liberecký kraj Eliška Trubáková. Předseda organizace Marek Vávra to ale odmítá. Liberec/Praha 20:50 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda liberecké organizace ANO, podnikatel Marek Vávra, byl v úterý rozhodnutím zaskočen (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Liberecká místní organizace měla 16 členů, kteří jejím zrušení přišli o členství v ANO. „Zrušení místní organizace předcházela řada diskusí a snah tomuto řešení předejít. Nakonec se ale ukázalo, že už není schopna táhnout za jeden provaz jako tým. Do budoucna se chystáme místní organizaci v Liberci obnovit a její členy budeme pečlivě vybírat," řekla k rozhodnutí zrušit místní organizaci znovuzvolená krajská předsedkyně, starostka České Lípy Jitka Volfová.

„Mohu to potvrdit, krajská organizace přišla na předsednictvo s tímto návrhem a my jsme se rozhodli jim vyhovět,“ řekl první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Většina libereckých zastupitelů ANO spadá podle Volfové pod oblastní organizaci, o členství v hnutí tedy nepřišli.

Zrušení místní organizace by tak podle krajské předsedkyně nemělo mít vliv ani na fungování zastupitelského klubu v Liberci, ani na spolupráci koalice na liberecké radnici. Krajskému městu už druhé volební období vládne ANO společně s vítěznými Starosty pro Liberecký kraj a Piráty. Dohromady má 25 z 39 hlasů v zastupitelstvu Liberce.

Předseda liberecké organizace ANO, podnikatel Marek Vávra, byl v úterý rozhodnutím zaskočen. Odmítl, že by byly uvnitř místní organizace rozpory. „Uvnitř naší místní organizace nebyl problém, problémy byly spíš v komunikaci s oblastní a krajskou organizací,“ řekl Vávra.

Spory podle něj souvisejí s bojem o moc uvnitř hnutí ANO v kraji a také o místa na kandidátkách, nejprve loni do krajského zastupitelstva a teď na připravované kandidátce do Poslanecké sněmovny. Není to poprvé, co libereckou místní organizaci ANO zrušilo. V prosinci 2016 rozhodlo tehdejší předsednictvo hnutí o zrušení místních organizací v Liberci a Frýdlantu.

Jako důvod uvedlo dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělovaly organizaci v Liberci. Na základě usnesení předsednictva zaniklo členství 31 lidem. O členství v ANO přišel tehdy i liberecký primátor Tibor Batthyány. Rozhodnutím byl zaskočen, do hnutí už se nevrátil. Ani Vávra už zřejmě o členství v ANO usilovat nebude.