Kdo povede Spolu v Praze a jaké trumfy může vytáhnout hnutí ANO? Sestavování kandidátek hodnotí komentátorka

Sestavování kandidátek vládní koalice Spolu do podzimních sněmovních voleb se bude podle vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) řídit stejnými principy jako před čtyřmi lety. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL teď organizují v krajích primárky, ze kterých vzejde pořadí jejich uchazečů o poslanecký mandát. Kateřina Perknerová v rozhovoru pro Radiožurnál hodnotí, jak probíhá výběr kandidátů i u ostatních stran. Rozhovor Praha 15:25 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedává logiku, aby Pekarová Adamová vedla SPOLU jinde než v Praze, míní komentátorka Kateřina Perknerová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér a předseda ODS Petr Fiala označil práci na společných kandidátkách koalice Spolu za nemalý úkol. Trojice stran podle něho stále zvažuje, jak co nejlépe nasadit lídry tak, aby Spolu co nejvíce uspělo. Mohli by v té snaze podle vás přijít i s nějakým překvapivým tahem, třeba postavit v Praze do čela ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) místo Markéty Pekarové Adamové (TOP 09)?

To by podle mě zrovna příliš překvapivý tah nebyl, neboť Alexandra Udženija (ODS) o tom mluví už několik týdnů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Kateřinou Perknerovou o sestavování kandidátek pro letošní sněmovní volby.

Velmi nepěkně se otřela o Markétu Pekarovou Adamovou, že prý pro voliče toho až tolik neudělala a zbavila se odpovědnosti za nějakou výkonnou exekutivní funkci. Tudíž by kandidátku Spolu v Praze měla vést ministryně obrany Jana Černochová.

To bude podle mě předmětem velkého sporu mezi stranami koalice, a jak říká Jiří Pospíšil (TOP 09), je nepsaným pravidlem, aby každý z lídrů tří stran, které tvoří koalici Spolu, byl v čele kandidátky. Když to nebude Markéta Pekarová Adamová v Praze, tak by měla být v nějakém jiném kraji.

Nedává to logiku, protože má-li někde TOP 09 pořád poměrně značnou členskou základnu, tak je to hlavní město a nevím, co by zrovna koalici Spolu přinesla tato výměna kromě různic uvnitř trojbloku Spolu.

Hnutí STAN zvolilo při sestavování novou metodu. Pro kandidaturu na prvním až třetím místě kandidátky v Praze, ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji musí kandidáti STAN posbírat 800 podpisů, na další tři pozice stačí polovina. Může podle vás tento experiment úplně nahradit při sestavování kandidátek klasické primárky, nebo je to spíš jenom cesta, jak zviditelnit kandidáty?

Řekla bych, že nejenom může, ale měl by. Tuto novinku jsem přivítala i jako volič, neboť je to nepochybně průprava pro samotný volební proces, kdy musí už ti, kteří se ucházejí o první místa na kandidátkách, prokázat, že je voliči znají, musí mezi ně jít, musí je přesvědčit, musí jim představit svůj program.

Pro většinu členů hnutí STAN ale, pokud jsou starosty nebo zastupiteli, tak je to něco docela běžného. Hovořila jsem o tom teď s ministrem průmyslu a prvním místopředsedou STAN Lukášem Vlčkem, který mi řekl, že pro něj to není nic novátorského, že je na to zvyklý už z minulého období, kdy působil především v roli starosty.

Pohled do voličských map neukazuje vládě dobré zprávy. ANO může zopakovat dominanci v půlce krajů Číst článek

Živý kontakt s voliči je pro ně něco jako genetický základ a jsou na to zvyklí. Je to velmi zajímavý experiment a myslím si, že hnutí STAN, které se teď v posledním průzkumu Median dostalo dokonce před ODS, tuším s 13,5 procenta, může ještě víc posílit vazbu mezi nimi a voliči v konkrétních regionech.

Z mého pohledu je to rozhodně lepší, než když o tom rozhodují na závěr definitivně sekretariáty nebo dokonce sám šéf strany.

Plaga a Vojtěch

Když se podíváme, jak se rýsují lídři kandidátek hnutí ANO, v Praze ji má vést místopředseda hnutí Karel Havlíček, Andrej Babiš se tentokrát postavil do čela v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském by to měl být bývalý člen ANO a někdejší ministr školství Robert Plaga, který později působil jako politický náměstek svého nástupce Petra Gazdíka z hnutí STAN. Je to překvapivý obrat? Jenom připomenu, že Robert Plaga měl určité spory s Andrejem Babišem.

Opět těžko říct, jestli překvapivý, ale určitě chytrý, protože Robert Plaga byl jedním z nejkompetentnějších ministrů školství. Jeho si vážili i představitelé neziskových organizací, i celého spektra vzdělávacích organizací, včetně třeba Eduin, jako jednoho z lídrů vzdělávacího neministerského spektra.

On má tedy velké zkušenosti, tomu resortu rozumí, vždycky obsahově byl daleko víc v obraze, než kdekterý jeho předchůdce nebo nástupce. Vlastně i fakt, že si ho Petr Gazdík aspoň chvilku nechal v resortu jako náměstka, svědčí o tom, že je cenným odborníkem pro vzdělávací oblast, a myslím si, že to je mimořádně dobrý a promyšlený tah Andreje Babiše.

Kdo vystraší koho? Babiše s Fialou čeká na podzim souboj o všechno, rozhodnou i sociální sítě Číst článek

I to, že se vlastně s Robertem Plagou smířil a že teď povede kandidátku ve středních Čechách, za to palec nahoru. On totiž není nějakým člověkem, který by spíše radikalizoval voliče, ale dokáže je spojit a může přivést zajímavý počet hlasů těch neúplně fanatických příznivců hnutí ANO.

Andrej Babiš se zmínil o tom, že by na předních místech kandidátek rád viděl i jiné bývalé ministry za ANO, třeba někdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který je aktuálně velvyslancem ve Finsku. To je reálné podle vás?

To je určitě reálné, aspoň z hlediska přání vrcholných představitelů hnutí ANO. Oni také nemají lídra v Jihočeském kraji, takže by si přáli, aby Adam Vojtěch vedl kandidátku právě tam.

Po jeho diplomatické pauze by to bylo zajímavé oživení pro hnutí, avšak, podle toho jaké mám informace, tak musí Adama Vojtěcha velmi přemlouvat, protože jemu se zase in medias res do konce předvolební velmi dramatické a někdy brutální situace příliš nechce.

Na druhou stranu, pokud by hnutí ANO třeba nevyhrálo a nesestavovalo vládu, tak jeho diplomatická kariéra může být s otazníkem. Takhle by měl jisté místo ministra zdravotnictví, pakliže bude hnutí ANO sestavovat vládu. Myslím si, že nakonec Adam Vojtěch do Prahy přijde a bude kandidovat.

Stačilo! na pomezí

Volební lídryní hnutí Stačilo! bude Kateřina Konečná (KSČM). Součástí hnutí jsou ale ještě dvě další strany, Česká strana národně-sociální a Spojení demokraté: sdružení nezávislých. Jaká volební pravidla se teď na ně vztahují? Musí překročit jedenáct procent jako koalice, nebo jenom pět jako hnutí?

To je výborná otázka a podle mého názoru je naprosto nutné, aby se toto rozseklo už v předvolební kampani. Ministerstvo vnitra bude kontrolovat formální stránku všech kandidátek, ale mělo by se zřejmě zabývat i touto záležitostí, a ne až posléze Nejvyšší správní soud, pokud by posléze přišla nějaká žaloba.

Spojení s komunisty? Hlasování o EU a NATO není náš program, důležitější je ekonomika, tvrdí Maláčová Číst článek

Ukazuje se, že to je přesně to bruslení na hraně. Koalice musí překročit daleko vyšší hranici, v případě dvoučlenné koalice osm procent, v případě tříčlenné jedenáct procent, což by pro KSČM respektive Stačilo!, mohlo být smrtící.

Čili ten tah, že Stačilo! je pouze hnutí, vzbuzuje otazníky, zvláště pokud by se na kandidátkách objevila jména ze SOCDEM: mluví se třeba o Janě Maláčové, Lubomírovi Zaorálkovi a tak dále. Tohle je věc, kterou by měly příslušné autority říct předem, aby to pak nezamíchalo celou tou povolební situaci.

Jestli ale dovolíte, je tady ještě jedna záležitost, a to jsou Motoristé, protože taktéž si myslím, že pokud nebude Filip Turek lídrem a nebude kandidovat, tak možná ani tu pětiprocentní hranici nepřekročí.

Filip Turek je ale europoslanec a může se klidně stát, že naláká spoustu hlasů, spoustu lidí na své jméno, ale po volbách zkrátka řekne, promiňte, já se poslaneckého mandátu tady v České republice vzdávám, abych se vrátil do Bruselu. I toto by se mělo naprosto jasně říct dopředu, ne potom.