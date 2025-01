Dál rostoucí STAN se přibližuje mírně klesající koalici Spolu, ukazuje model. ANO dál jasně první

Lednový volební model agentury NMS Market Research ukazuje malé změny v podpoře jednotlivých stran, zároveň ale potvrzení některých trendů. Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, byť meziměsíčně mírně oslabilo. I další pořadí stran zůstává stejné, mírný pokles zaznamenala i druhá koalice Spolu a dále SPD či SOCDEM. Naopak dál posilují třetí Starostové nebo Motoristé sobě. Piráti a Stačilo! mají stabilizovanou podporu téměř beze změny. Volební model Praha 11:01 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pozici stabilního lídra volebních průzkumů a modelů dál potvrzuje hnutí ANO, které ale v měření NMS meziměsíčně opět mírně pokleslo, tentokrát o 1,3 procentního bodu na 32,3 procenta. Jde už o druhý pokles za sebou. Zmenšuje se i volební jádro a potenciál ANO na hodnoty 18,7 procenta, respektive 37,1 procenta.

„Lednový volební model nepřináší zásadní změny a ukazuje, že politická situace je poměrně stabilní. Větší posuny lze očekávat až s volebními kampaněmi. Hnutí ANO Andreje Babiše míří za vítězstvím, ale vypadá to, že zajímavý souboj bude nakonec o druhé místo,“ poukazuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

I druhá koalice Spolu totiž od prosincového měření oslabila o 1,2 procentního bodu na 17,1 procenta. Snížil se i její volební potenciál na 24,4 procenta, volební jádro ale zůstalo na stejné hodnotě 7,1 procenta. „Vypadá to, že spíše než o první místo se bude Spolu prát o druhé,“ uvádí výzkumníci.

STAN sílí

Posilují naopak třetí Starostové, kteří si polepšili o 1,2 procentního bodu na 12,4 procenta. Ze stran s vyšší podporou jde o největší meziměsíční růst. Volební jádro hnutí STAN zůstává dlouhodobě nízké, nyní je na hodnotě 2,7 procenta, i když oproti předchozímu měsíci o 1,5 procentního bodu povyrostlo.

„Zdá se, že neoblíbenost vlády Petra Fialy se podepisuje především na výsledcích Spolu, naopak STAN svou pozici zlepšuje a rozdíl mezi druhým a třetím místem je menší než pět procentních bodů,“ poukazuje analytička Friedrichová.

Čtvrtou pozici si drží opoziční parlamentní hnutí SPD, které oproti prosincovému měření oslabilo o jeden procentní bod na 6,9 procenta. Sběr probíhal již poté, co policie požádala Sněmovnu o vydání předsedy SPD Tomia Okamury, kterého podezřívá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní.

Pátí Piráti zůstali v meziměsíčním srovnání prakticky na svém, v modelu NMS mají 6,1 procenta, což je nárůst o 0,2 procentního bodu. „Podle všeho svůj propad zastavili a už druhý měsíc drží svůj volební výsledek. Vypadá to, že Zdeněk Hřib je opravdu polil živou vodou,“ poukazuje Friedrichová na možný efekt nového předsedy.

Do Sněmovny by se se ziskem přes pět procent dostali i nyní mimoparlamentní Motoristé sobě a hnutí Stačilo! Nová pravicová partaj by dosáhla 5,9 procenta, což je nárůst o 0,6 procentního bodu, a levicové uskupení Stačilo!, kde hrají prim komunisté, si drží výsledek z prosincového měření. Nyní by získalo 5,1 procenta hlasů, v prosinci to bylo o desetinu procentního bodu více.

„Spokojení mohou být i Motoristé sobě Petra Macinky, ti nadále posilují a atakují šest procent. Bude zajímavé sledovat, jak si rozdělí voliče s Přísahou, když je teď jasné, že nebudou kandidovat v jedné koalici,“ doplňuje politická analytička NMS Friedrichová.

Pod hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by zůstala Přísaha se ziskem čtyř procent, poté SOCDEM s 2,5 procenta či Zelení s 2,2 procenta. Podpora Přísahy meziměsíčně vyskočila o 1,7 procentního bodu, data pro volební model ale agentura začala sbírat dříve, než Motoristé oznámili, že do voleb půjdou sami a spojenectví s Přísahou z eurovoleb si nezopakují. SOCDEM se po několika měsících mírného růstu opět propadla a vstup do Sněmovny se jí vzdálil.

V lednovém měření deklarovalo účast ve volbách do Sněmovny 56,9 procenta oprávněných voličů, což je mírně více než v předchozích měsících. Deklarovaná volební účast je nižší než reálná účast v minulých sněmovních volbách v roce 2021 (65,4 procenta). Sběr dat probíhal od 9. do 13. ledna. Výzkumu se zúčastnilo 1002 respondentů.