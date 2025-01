ANO dá důchodovou reformu k Ústavnímu soudu. Má podle Schillerové prozkoumat alespoň proceduru

Poslanecký klub opozičního hnutí ANO jednomyslně schválil podání návrhu na zrušení změn v důchodovém systému k Ústavnímu soudu (ÚS). Po jednání klubu sdělila jeho předsedkyně Alena Schillerová. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) respektuje právo ANO obrátit se na Ústavní soud. Věří, že soudci potvrdí platnost reformních změn. Uvedl, že opoziční hnutí s vlastními návrhy za poslední léta nepřišlo. Reagoval tak na síti X na rozhodnutí ANO. Praha 13:04 21. 1. 2025 (Aktualizováno: 13:44 21. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Jarolav Faltýnek (oba hnutí ANO) ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Experti hnutí zanalyzovali možné protiústavní aspekty vládní důchodové reformy a procedury jejího přijetí. „Naši experti teď vypracují stížnost a o jejím podání budeme informovat,“ uvedla Schillerová.

Reforma platí od letoška. Počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie, odpuštění důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze.

Novela byla v prosinci vyhlášena ve Sbírce zákonů. Jednotlivá ustanovení nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. ANO a další opoziční hnutí SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.

Soud by podle dřívějšího vyjádření Schillerové měl přezkoumat přinejmenším proceduru. Poukázala na situaci, kdy předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nenechala hlasovat o jejím návrhu přerušit jednání o novele do poloviny roku 2025 s odůvodněním, že Sněmovna již o termínu pokračování schůze rozhodla.

Důchodová reforma má podle vlády zajistit dostatek peněz i na důchody budoucích penzistů. Bez reformních změn by propad penzijního systému dosahoval podle koaličních představitelů v polovině století až pěti procent hrubého domácího produktu, v nynějších částkách asi 350 miliard korun. Opozice to zpochybňuje, podle ní reforma představuje jen parametrické změny.

Poslanci ANO dříve podali k ÚS například návrh na zrušení lex Babiš II, tedy novely zpřísňující pravidla pro vlastnictví médií u politiků a přijímání dotací u členů vlády a jejich firem. Soud loni v prosinci část zákona zrušil. Zhruba před rokem naopak ANO neuspělo se snahou o zrušení zkrácené valorizace penzí.

U ÚS opoziční hnutí napadlo také například změny ve stavebním spoření, které byly součástí vládního konsolidačního balíčku. Podalo také návrh na zrušení části zákona, kterým se škrtá státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření pro spořící důchodce.