Není to reforma, ale deforma, tvrdí Středula. Odbory vyzvaly Senát k odmítnutí důchodové reformy

Odboráři Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v pondělí vyzvali Senát, aby neschválil reformu penzí a vrátil ji s úpravami Sněmovně. Žádají o vyškrtnutí pokračování zvyšování důchodového věku na 67 let a omezení skupiny lidí s rizikovou prací s nárokem na dřívější důchod. Praha 11:45 2. prosince 2024

Odboráři chtějí nárok pro dřívější penzi i pro pracovníky takzvané třetí kategorie, kteří dělají v prostředí s vibracemi, fyzickou zátěží, v chladu či teple. Vadí jim také snížení výpočtu nových penzí. Na tiskové konferenci to řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Senát by měl důchodovou reformu projednávat tento týden.

„Vládní koalice hovoří o tom, že se jedná o důchodovou reformu. Mělo by to být něco, co stav zlepšuje. To se bohužel nekoná. To, co bylo předloženo, parametry zhoršuje. Proto přicházíme s výzvou, aby Senát návrh vrátil zpátky do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Středula. Reformu označil za deformu.

Vládní reforma počítá s pokračováním ve zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let. Zavést se má minimální důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy. Snížit se má výpočet nových penzí, započítat se v něm má menší část výdělku. Dřív do penze bez krácení pobírané částky by mohli chodil lidé z takzvané čtvrté rizikové kategorie, tedy asi 12.000 pracovníků. Dalších 108.000 lidí z takzvané třetí kategorie, kteří pracují v prostředí s vibracemi, fyzickou zátěží, v chladu či teple, vládní poslanci ze zákona kvůli pomalejšímu růstu penzijního věku vyškrtli.

Středula uvedl, že pokud by poslanci a senátoři požadavky nezohlednili a reformu neupravili, obrátí se odboráři na prezidenta. Požádají, aby zákon nepodepsal.

Opoziční ANO už ohlásilo, že pokud po volbách převezme vládu, reformu zreviduje a části zruší. Podle Středuly to odboráři vítají.