Na pražském arcibiskupství zasahují kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v budově pražského arcibiskupství. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. „Kriminalisté tu jsou,“ potvrdil následně i vedoucí odboru komunikace arcibiskupství Jiří Prinz. „Žádnou informaci k tomu ale nemáme a upřímně o tom vůbec nic nevím. To je vše, co vám k tomu můžu říct,“ doplnil tiskový mluvčí.

