Chceme znovu plošné testování ve firmách. Diskutujeme i o testování očkovaných, přiznal Babiš

Vláda v demisi rozhodne o zpřísnění protikoronavirových opatření. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil současnou epidemickou situaci v Česku za kritickou. Od pondělí by se měla změnit pravidla pro uznávání bezinfekčnosti podle takzvaného bavorského modelu. Babiš chce prosadit plošné testování ve firmách a zavést kompenzace, řekl ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 10:54 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Je už tedy jisté, že vláda bude rozhodovat o tom neuznávání testů, o takzvaném bavorském modelu?

To je samozřejmě jen část opatření. My jsme to ve středu diskutovali celý den. Kromě omezení, které jste jmenoval, vracíme se pravděpodobně k testování ve firmách. To znamená, že za prvé tedy chceme vyzvat firmy, aby zásadně omezily zbytné akce většího rozsahu. Budeme chtít, aby testovaly, to jim zaplatíme.

Bude plošné testování?

No, to je právě diskuze, kdy někteří experti říkají testovat jenom nenaočkované, druzí říkají ano, i očkovaní mají ten přenos, ale podstatně nižší s menším nábojem. Takže to ještě budeme diskutovat, jestli to bude pro všechny nebo jen pro neočkované. A potom musíme podpořit firmy. Musíme jim přispět. Chceme znovu zavést kompenzace, chceme podpořit homeoffice.

K tomu se dostaneme, pane premiére. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mluvil ve čtvrtek ráno ve vysílání Radiožurnálu o tom, aby se uznávaly v určité situaci i PCR testy a vše mělo časové omezení. Ptám se proto, jestli to, co říkáte, může ještě změnit jednání s AntiCovid týmem budoucí vlády, nebo zda je budete po středě ignorovat?

Ne, my jsme se velice snažili s novou garniturou komunikovat a psali jsme si dopisy. Minulý pátek jsme jim předložili náš návrh. Vrátili stanovisko někdy sobotu. Byly to nicneříkající výzvy a doporučený koncept jedenácti bodů. Říkají, že se nechtějí vyjadřovat ke covidu, ale vyjadřují se jen k opatření, která navrhuje ministerstvo. Ráno začalo jednání s nově nastupujícím ministrem a jeho AntiCovid týmem, který je plný politiků a expertů, kteří jsou i u nás. Jsou de facto stejní, takže my máme zodpovědnost. Není to o tom, že teď nemůžeme brát ohled na novou garnituru. Máme zodpovědnost vůči lidem, čili musíme ochránit životy lidí. Musíme je přesvědčit o očkování, musíme dělat i opatření. Nemůžeme čekat. Nevím, za jak dlouho nastoupí.

Rozumím, takže neuznávání testů bude platit od pondělí až na zmíněné výjimky?

Ano.

Bude Česko následovat bavorskou cestu kompletně, třeba i právě v kompenzacích? Znamená to stoprocentní nemocenskou a až 90procentní ošetřovné?

Ano, to bychom chtěli také, takže ten bavorský model. My jsme ve středu de facto komunikovali jen část. Ale k tomu patří i testování, kompenzace. A samozřejmě i podpora všech, kteří by měli nějaké příznaky. To znamená, že lidi nemohou být finančně poškození.

Chystáte testovat očkované pro zkrocení epidemie?

To jsem právě vysvětloval, že na to experti nemají stejný názor.

Nevíte tedy?

Já to nevím, protože k tomu ještě proběhne debata.

Včera (ve středu) jste byl razantní, proto se na to ptám.

Některé firmy to dělají. Ale jestli je to možné logisticky, kapacitně a samozřejmě i finančně, to by neměl být problém. Ale to ještě musíme vyřešit, jestli budeme testovat jen nenaočkované nebo i očkované, kde experti tvrdí, že ten přenos je o 60 procent nižší, že očkovaní nejsou takovým nosičem přenosu viru, jako ti neočkovaní. A je to vidět v nemocnicích a bohužel i na zemřelých, z 80 procent s nenaočkovanými.

Předpokládám, že jste domluveni na kontrolách s policií. Jak je budou hygienické stanice v současném stavu stíhat?

Pokud hygienické stanice napadají různé aktivity jako pan Landa nebo aplikace Nevolej, tak bychom byli rádi, kdyby si konečně všichni uvědomili, že je to náš společný problém. Zkrátka aby nedošlo znovu k lockdownu. Abychom neomezovali život našich spoluobčanů.

Předložili jsme i nový zákon, který nám Senát zrušil. Tedy kompetenci dávat větší pokuty těm, kteří to nedodržují, hlavně u právnických osob. Doufejme, že nová sněmovna to odsouhlasí, když je opozice příští koalice. Takže ano, policie to bude kontrolovat, ale musíme se navzájem všichni kontrolovat. Je to přece náš zájem. Je tady 70,5 procent dospělé populace naočkovaných. Ano, máme tady lidi, kteří překonali covid. Ale experti říkají, že by se měli očkovat. Snažil jsem se nějak řešit i protilátky, ale neuznávají je nikde na světě. Rakousko od toho odešlo.

Co Švýcarsko?

Můžu jen apelovat na solidaritu a prosím všechny, aby se zkrátka očkovali, aby dodržovali opatření. Jiní lidé, kteří jsou nemocní, kteří potřebují operace, který potřebují na prevenci rakoviny, nemohou de facto být v nemocnici ošetřeni, protože ty možnosti jsou omezené.