Koudelkův mandát skončil, od pondělí je vedením BIS dočasně pověřen. Pravomoci by měl mít stejné

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka je od pondělka už pouze pověřen vedením kontrarozvědky. V neděli mu skončil řádný mandát. Jen pověření namísto plného jmenování do funkce minulý týden schválila vláda. O tom, jestli Koudelka zůstane ve vedení BIS i nadále, má rozhodnout až nový kabinet, který vzejde z říjnových voleb. Praha 11:15 16. srpna 2021

S rozhodnutím o Koudelkově budoucnosti vláda čekala až do poslední chvíle.

Na začátku srpna se kvůli tomu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Po schůzce předseda vlády řekl, že požádá o svolání bezpečnostního výboru sněmovny.

Právě ten musí podle zákona projednat navrženého šéfa kontrarozvědky. Podle předsedy výboru Radka Kotena z SPD ale Babiš tehdy žádnou žádost o svolání neposlal.

Vláda pak o pár dní později rozhodla, že současného šéfa Koudelku jen pověří. Podle premiéra je logické, aby nového šéfa určila až další vláda.

Karel Randák, bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace, míní, že nastalá situace nemusí mít na chod kontrarozvědky přímý vliv. „Zdá se, že si Michal Koudelka vydobyl mezi svými spolupracovníky poměrně dobré renomé, protože bezpečnostní informační služba za tu dobu neprocházela žádnými závažnými problémy,“ řekl Radiožurnálu.

Na vydobytí svého renomé měl Koudelka bezmála tři dekády. U civilní kontrarozvědky totiž pracuje téměř 30 let.

Řešení na hraně zákona

K mínění Karla Randáka se přidává také bezpečnostní analytik a bývalý šéf vojenského zpravodajství Andor Šándor.

„Vláda zřejmě nějak neomezila jeho výkonné pravomoci. Koudelka bude dál fungovat se všemi pravomocemi, které má. Na chodu BIS by se to nemělo v žádném případě projevit. Z tohohle pohledu bych to neviděl jako velký problém - když pomineme to, že je to řešení, které je hodně na hraně zákona.“

Zákon ovšem přímo nemluví o tom, jestli vláda může šéfa kontrarozvědky pouze pověřit. „Zákon neříká: ‚vláda má udělat tohle a všechno ostatní udělat nesmí.‘ V minulosti se k takovým krokům sahalo i v soustavě státního zastupitelství. Nicméně se už před řádkou let dospělo k závěru, že právě takové pověřování je obcházení zákonných procedur,“ vysvětlil ústavní právník Jan Kysela již v minulosti Radiožurnálu zákonnost dočasného pověření.

Protichůdné názory

Většina opozice Michala Koudelku podporuje, třeba koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) i Piráti se Starosty. Není proto vyloučeno, že se po volbách opět stane řádným šéfem Bezpečnostní informační služby.

V minulosti kontrarozvědku i Koudelku chválili také členové ANO v čele s premiérem, ten teď své výroky už ale mírnil. Podporu šéfovi BIS znovu vyslovil taky ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Naopak komunisti nebo SPD Koudelku kritizují, a dlouhodobě se nelíbí ani prezidentu Miloši Zemanovi. Ten třeba v květnu už pošesté nevyhověl návrhu vlády na povýšení Koudelky do generálské hodnosti a loni koncem roku také předal Babišovi kritický materiál ohledně šéfa BIS.