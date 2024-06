Budovu dětské psychiatrie v Lounech čekají stavební úpravy. Dohodlo se na tom ministerstvo s majitelem

Lepší prostředí pro děti v psychiatrické nemocnici v Lounech má aspoň dočasně zajistit rekonstrukce v budově. Na nevyhovující podmínky už dřív upozorňoval například úřad veřejného ochránce práv. Vlastníkem budovy je ale soukromá společnost. Ministerstvo zdravotnictví se s majitelem na začátku června na plánu úprav dohodlo. Zbývá doladit nájemní smlouvu. Louny 23:47 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech | Foto: Robin Röhrich

Prostředí, v kterém se léčí pacienti dětské psychiatrie v Lounech si před časem vysloužilo výraznou kritiku. Stavem zařízení se dlouhodobě zabývá i úřad veřejného ochránce práv.

„Personál tam vytváří velmi přátelské a příjemné prostředí pro dětské pacienty, na druhé straně to, jak to tam tak trochu vybydleně vypadá, nemůže na ty pacienty působit dobře, a to je potřeba změnit,“ říká zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

To se už zřejmě brzy stane. Stavební úpravy by na nějakou dobu měly péči zlepšit.

„S majitelem je diskutována výše nájmu, na jejímž základě by mohly probíhat úpravy chlapeckého i dívčího oddělení s tím, že ta částka bude úměrná těm úpravám,“ přibližuje ředitelka nemocnice Nikol Přibilová.

Dohodu s vlastníkem objektu potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Dobrá. „Můžeme konstatovat, že ministerstvo zdravotnictví se bude částečně podílet na nákladech na zvýšeném nájemném. V dlouhodobějším horizontu budeme usilovat o výstavbu vlastní budovy,“ uvedla.

V to doufá i ředitelka nemocnice. „Počítáme, že tady ještě nějaké roky setrváme, než se podaří vystavět nebo zajistit nějakou vhodnější budovu, protože tyhle prostory nevyhovují – máme jich málo a děti tady nemají ani žádný venkovní prostor, kde by mohly trávit volný čas,“ shrnula ředitelka nemocnice Přibilová.

Děti odevšud

Zhruba polovina pacientů nemocnice v Lounech je z Ústeckého kraje, další část ze středních Čech, ale jsou tam i pacienti z mnohem větší dálky.

„Záběr máme poměrně hodně široký. Spádovost je zrušená a kvůli nedostatku míst se stává, že se uvolní místo pro dítě, které původně bydlí na konci republiky,“ poukázala ředitelka Přibilová na fakt, že taková zařízení jsou v republice tři.

Dětská a dorostová psychiatrie má v celém Česku k dispozici celkem 576 lůžek.