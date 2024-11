Cenu Michala Velíška získal Josef Zima za záchranu mladého páru před opilcem. Sám utrpěl zlomeniny

Letošní Cenu Michala Velíška ve středu převzal dvaapadesátiletý Josef Zima z Kladna, který zachránil mladý manželský pár před fyzickým napadením opilým mužem. Jeho pak cizinec napadl a způsobil mu zlomeniny, pohmožděniny a otřes mozku. O vítězi rozhodlo hlasování veřejnosti. Praha 18:21 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Zima při přebírání Ceny Michala Velíška | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ocenění získali i dva zbývající finalisté ankety – Jan Hegr z Prahy, který odvedl pozornost agresivního útočníka, jenž pobodal motorkáře v pražských Holešovicích, a Jan Baloun z Ostravy. Ten zachránil školáka, kterého napadli dva chlapci.

„Jsem velmi rád, že jsem se jich zastal, protože to jsou mladí manželé,“ řekl Zima. Příště by se tak zachoval znovu, dodal. Zima zachránil manžele před agresivním opilým mužem. Muž s těhotnou ženou procházeli kolem muže, který je nejdříve bezdůvodně napadl slovně a pak i zezadu fyzicky.

Jeho útoky šokovaná dvojice tlumila a odrážela nákupními taškami. Muž se snažil především chránit svou těhotnou manželku, na jejíž křik okamžitě zareagoval přicházející Zima se svou manželkou. Zima opilého cizince důrazně vyzval, aby odešel, a tak se napadená dvojice dokázala dostat do bezpečí svého domu za první uzamykatelné dveře.

Útočník proto okamžitě přesměroval svoji agresivitu na Zimu. Srazil ho pěstí na zem a dál ho napadal, třebaže byl muž už v bezvědomí. V pokračování mu poté zabránila policie. Zimovi, zaměstnanci Fakulty strojní ČVUT, surovec způsobil zlomeniny obličejových kostí, rozsáhlé pohmožděniny na hlavě, zranění oka a otřes mozku.

Další z finalistů, třiatřicetiletý Jan Hegr, v pražských Holešovicích pomohl na čerpací stanici, kde útočník pobodal nožem motorkáře. Záměrně na sebe strhl pozornost agresivního útočníka a snažil se ho dostat co nejdál od zraněného a přítomných lidí. Přijela policie a agresivního muže zneškodnila. Ukázalo se, že před motocyklistou napadl dalších pět lidí.

Šestnáctiletý Jan Baloun v Ostravě pomohl školákovi, kterého napadli dva chlapci. Nikdo z kolemjdoucích výtržníky, kteří studenta napadali, neokřikl ani nezavolal pomoc. Jan je slovně vyzval, aby přestali, a nakonec jednoho z násilníků složil na zem. Školáka doprovodil domů a incident popsal jeho matce, která napadení oznámila policii.

Dětští hrdinové

Organizátoři ankety, kterými jsou Nadace ADRA a televize Nova, ve středu představili také počiny nominovaných dětských hrdinů. Třeba jedenáctiletí Vojtěch a Štěpán z Táborska pomohli opilému muži, který zkolaboval na autobusovém nádraží.

Jedenáctiletý Jakub z Prahy pak pomohl matce se záchranou otce, který přestal dýchat. Třináctiletá Adéla z Českobudějovicka zachránila přítele matky, který doma po operaci zkolaboval. Jedenáctiletý Ondřej z Karvinska pomohl přejít přechod starší ženě a čtrnáctiletí David s Jiřím pomohli staršímu muži se psem, kterému se udělalo špatně.

Cílem morálního ocenění je boj proti lidské lhostejnosti a vyzdvižení počínání těch, kteří se v kritické situaci zachovali příkladně. Anketa nese jméno střihače televize Nova. V roce 2005 ho v parku v centru Prahy zastřelil recidivista poté, co se Velíšek zastal obtěžované studentky. Ocenění získávají lidé, kteří pomohli zachránit život druhého člověka, ačkoliv nejsou profesí záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři.

Hrdiny ze svého okolí může veřejnost nominovat celoročně. Nominační výbor pak z obdržených návrhů vybírá finalisty, o nichž následně lidé hlasují na internetu. Ve výboru zasedá vedle zástupců policie, hasičů či záchranářů i Velíškova manželka a žena, které svým zásahem zachránil život.

Za devatenáct let trvání projektu přihlásila veřejnost do ankety přes 1000 různých činů zachránců. Třetina se týkala poskytnutí první pomoci. Nejmladšímu nominovanému bylo 3,5 roku, nejstaršímu 88 let. Čtyři finalisté ceny dostali od prezidenta státní vyznamenání za hrdinství, z toho dva in memoriam. Další finalisté získali ocenění i v anketě Zlatý záchranářský kříž.