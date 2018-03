8. 6. 2015 |Jaroslav Skalický, mkp |Zprávy z domova

Češi by neváhali riskovat život kvůli své rodině, hlavně dětem. Vyplývá to z dosavadních výsledků ankety Českého rozhlasu, ve které už hlasovalo přes 500 lidí. Za rodinu by položilo život 94 procent lidí, za vlast 38 procent. Projektem HRDiNA.CZ se Český rozhlas hlásí k letošnímu 70. výročí konce druhé světové války v Evropě a nadcházejícímu 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.