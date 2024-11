Česko bude mít první otevřenou věznici pro ženy. Stavět se začne příští rok

Věznice v Jiřicích

Vězni se dennímu režimu věnují bez speciálního dohledu, pobyt se tak blíží podmínkám na svobodě. Po práci, kterou mají zejména ve firmách z automobilového průmyslu, nebo nově i v Zásilkovně, mají další povinnosti. Jedním z kritérií, které musí vězeň pro přeložení do otevřené věznice splňovat, je jeho zařazení do věznice s ostrahou v nízkém stupni zabezpečení. Vězeň by tady měl ideálně strávit zhruba 1,5 roku před svým propuštěním na svobodu, minimální doba je stanovena na šest měsíců.