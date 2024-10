‚Okamžitě bych vyměnil svůj život za život mých dětí.‘ Za nehodu u Vyškova dostal řidič přes 7 let vězení

Okresní soud ve Vyškově v úterý poslal po červnové tragické nehodě u Vyškova obžalovaného řidiče vozu na sedm let a dva měsíce do vězení. Pětadvacetiletý muž pod vlivem alkoholu vezl své dvě děti nepřipoutané v autě, které po nezvládnutém předjíždění a následné nehodě z vozu vypadly a zemřely. Informoval o tom server iDNES.cz. Soud muže už dříve poslal do vazby.

Vyškov 20:16 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít