Česku chybí psychiatři. ‚Kolem oboru panuje spousta pověr z minulosti, které už neplatí,‘ říká Kašpárek

V Česku je nedostatek psychiatrů. Česká psychiatrická společnost proto u příležitosti světového dne duševního zdraví přichází s iniciativou 100 ročně. Chce motivovat více mediků právě ke studiu psychiatrie. „Kolem oboru panuje spousta pověr z minulosti, které už dávno neplatí," říká pro Radiožurnál koordinátor kampaně a přednosta psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v brněnské fakultní nemocnici Tomáš Kašpárek. Rozhovor Praha 10:34 10. října 2024

V Česku je teď podle psychiatrické společnosti asi 1500 psychiatrů a čtvrtina z nich má v nejbližších letech už odcházet do důchodu. Duševní nemoci přitom trápí čím dál více lidí. Pokud by nebylo dost nových psychiatrů, tak k čemu to povede? Jak se péče změní?

Vidíme, že psychiatrů je v současné době opravdu málo. Ten, kdo se dnes snaží sehnat ambulantního psychiatra, jak pro dospělého pacienta nebo pro dětského, má velký problém. Už v tuto chvíli je nás málo na to, abychom pokryli zvýšenou potřebu, která dneska je, a která v posledních letech značně narůstá.

Psychiatrická ambulantní péče se pomaličku centralizuje do větších měst a začínáme mít okresy v republice, kde je opravdu velmi špatně dostupná, upozorňuje profesor psychiatrie Tomáš Kašpárek

To, že se mění demografická situace v Česku, že v nejbližší době přijde velká vlna lidí do věku stáří, kdy se projevují duševní nemoci, znamená, že potřeba bude ještě větší.

A jestliže nám v této situaci v horizontu pěti let hrozí, že odejde přibližně čtvrtina odborníků, tak to znamená, že dostupnost psychiatrie se rozhodně nezlepší. To vnímáme jako krizi a potřebujeme s tím něco udělat.

Vy jste to řekl obecně, ale konkrétně se čeká na vyšetření u psychiatra i řadu týdnů. Je to tak?

Bohužel, často taková situace, zejména v regionech, je.

Jsou nějaké rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku?

Jsou poměrně velké rozdíly. Asi se dá říct, že psychiatrická ambulantní péče se pomaličku centralizuje do větších měst a začínáme mít v republice okresy, kde je psychiatrická péče opravdu velmi špatně dostupná.

V oboru se ročně atestuje 30 mladých lékařů. Cílem této iniciativy je, aby jich bylo 100 za rok. Jak chcete docílit, aby zájem mladých lékařů o studium psychiatrie vzrostl?

Co můžeme udělat, je mluvit o tom, že psychiatrie je moderní obor, který je široce rozkročený a uplatní se v něm poměrně široké spektrum různě zaměřených lidí, ať už jsou vědecky, či biologicky zaměření, nebo vyznávají spíš psychologické, celostní přístupy. Takže nabízíme poměrně pestrou práci, která se zajímá stále jako medicínský obor o celého člověka, o celý jeho příběh a chceme tak obor představovat jako zajímavou kariéru.

Máte nějaké vysvětlení proto, proč studenty teď psychiatrie tolik neláká?

Myslím si, že pomaličku se ta situace mění k lepšímu. Vidíme to alespoň na univerzitních pracovištích, že zájem je větší. Problém je hodně v regionálních zařízeních, kde je těžké sehnat mladého lékaře.

Nicméně ten problém je často o tom, že lidé si velmi těžko představují, jak vypadá práce současného psychiatra. Co to znamená setkávat se s lidmi s duševním onemocněním. A kolem oboru panuje spousta pověr a představ z minulosti o tom, jaká psychiatrie je, a to už dávno neplatí.

A jaká tedy psychiatrie je a neměla by se sama nějak změnit? Třeba se ještě více provázat s těmi dalšími medicínskými obory? Vy jste to naznačil.

To, co říkáte, je právě jedna z těch pověr, se kterými potřebujeme bojovat, že je psychiatrie nějaký outsider, který je zavřený za vysokými zdmi, a s medicínou to nemá nic společného.

Současná psychiatrie je moderní neurovědní obor, který je úzce provázaný s moderní medicínou, s neurologií, s radiologií, s imunologií, a s mnoha dalšími obory. Takže současný psychiatr opravdu potřebuje velmi dobře znát medicínu jako takovou, ale zároveň nabízí právě ty přesahy do psychologie, do sociologie, do humanitních oborů.