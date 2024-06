‚Dálnice sem natáhne víc aut a skladovací haly.‘ Boj o dálnici Českým rájem pokračuje

Řady odpůrců dálnice Českým rájem rozšířili odpůrci přivaděče od Semil Zelené Háje po Žernov. Jejich spolek Tisovka uspořádal veřejnou debatu s krajským hejtmanem Martinem Půtou (SLK), na které, mimo jiné zaznělo, že na přivaděč by mělo v brzké době být vydané posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Tatobity 11:13 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ta vyšší a štíhlejší je Panna | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

O tom jaká silnice povede Českým rájem mezi Turnovem a Úlibicemi stále není jasno. Do Žernova by mělo jít od Turnova o čtyřpruh a na tamní mimoúrovňovou křižovatku by měl vést přivaděč od Semil. Jeho trasa budí také rozpory. Proto spolek Tisovka uspořádal v Tatobitech – Žlábku setkání občanů s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou ze Starostů pro Liberecký kraj.

Debatu v Tatobitech sledoval redaktor Jaroslav Hoření

Že obyvatele zajímá, kudy povede přivaděč od Semil na plánovanou novou silnici I/35 Českým rájem, prokázala zaplněná hasičárna, kam dorazili i odpůrci projektované silnice mezi Turnovem a Úlibicemi. Ta má již zpracované posouzení vlivu záměru na životní prostředí s řadou připomínek, takzvaný proces EIA. U přivaděče se EIA očekává v brzké době.

„Podle mých informací se očekává vydání EIA v průběhu června, července, k přeložce II/283 (…) Předpokládám, že tam bude soupis opatření, se kterými se bude muset projektant vypořádat. Nabízím, že zařídím, aby tady projektanti byli, aby vám ukázali, jak to bude vypadat, abychom řešili konkrétní protihluková opatření a podobné záležitosti,“ uvedl krajský hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.

Do diskuze se zapojil i turnovský starosta Tomáš Hocke, ze Starostů pro Liberecký kraj. „Souhlasím s vámi. Já bych tady žádnou silnice nechtěl. Pro Turnov silnici nepotřebuju. Je to pro mě něco, co mě tíží a je to pro nás navíc. Ale ta dálnice prostě skončí v Jičíně, bude tam v roce 2029, ať chceme, nebo nechceme.“

Odpůrci dálnice Českým rájem se nevzdávají prosazení tzv. „jižní varianty“ přes Mnichovo Hradiště a tvrdí, že transitní doprava bude volit právě tuto variantu, pokud bude realizovaná, a nebude jezdit mezi Turnovem a Úlibicemi.

Před tím, co by se mohlo stát při postavení severní varianty, varoval vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště. „Stane se to, že se sem natáhnou auta velkou větší intenzitě, to znamená zvýšené emise. (..) A to poslední, co je pro mě to nejzásadnější, tak dálnice, ať si o tom taky říká kdo chce, co chce, sem natáhne skladovací haly.“

Dokumenty včetně vyhodnocení EIA jsou dostupné například na webu města Turnova.