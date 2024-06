Ředitelství silnic a dálnic v létě zprovozní dálnici D3 u Tábora. Stavbu zkomplikoval spor o pozemky

Ředitelství silnic a dálnic chce zprovoznit chybějících zhruba 460 metrů dálnice D3 u Tábora na přelomu července a srpna, kde mnoho let trval spor o pozemky. V tuto chvíli má vydané nepravomocné stavební povolení a čeká pouze na nabytí právní moci. To by se mělo stát kolem 20. června, řekl dnes v podcastu ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Tábor 14:12 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostavbu dálnice D3 u Tábora zdržel spor o pozemky (ilustrační foto) | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Pokud se nestane něco neočekávaného, jsme se zhotovitelem připraveni stavbu zahájit a co nejrychleji dálnici D3 v okolí motocentra dostavět. Věřím, že se tak skutečně stane a ve druhé polovině června stavbu zahájíme. To znamená, že někdy na přelomu července a srpna by mohla být puštěná dálnice D3 u Tábora bez omezení do provozu,“ řekl Mátl. Kvůli příjezdu k motocentru je už několik let provoz svedený jen do jednoho směru a kvůli tomu je tam omezená rychlost.

Finišuje stavba dálničního tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích. Za dvouleté zdržení může spodní voda Číst článek

Ředitelství silnic a dálnic loni zažádalo o vyvlastnění pozemků motocentra. Majitelé s tím nesouhlasili, rozhodnutí označovali za nepřiměřené a protiústavní. Ústavní soud ale v listopadu odmítl stížnost Pavla Bratránka a společnosti Taartrade. Ředitelství silnic a dálnic pak požádalo ministerstvo dopravy o obnovu stavebního řízení a povolení získalo letos v květnu.

Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře uzavřelo smlouvu na dostavbu této části dálnice se společností PORR, a. s., která chybějící úsek postaví za cenu 11,8 milionu korun bez DPH. Doba výstavby je 40 dní.