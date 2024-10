Další středově konzervativní stranu v Česku nenajdeme, říká zvolený Výborný. Chce oslovit mladé

Česká křesťansko-demokratická strana má nového předsedu. Lidovci ve druhém kole hlasování rozhodli, že se jím stane ministr zemědělství Marek Výborný. Získal 159 hlasů, zatímco dosavadní stranický lídr Marian Jurečka 107. „Jsem přesvědčen o tom, že pro parlamentní volby v příštím roce je koalice Spolu ta správná cesta,“ uvedl Výborný po vítězství v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Olomouc 20:18 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený předseda KDU-ČSL Marek Výborný 18. října na sjezdu strany | Zdroj: ČTK

KDU-ČSL se už delší dobu potýká s poklesem voličských preferencí. Co uděláte k jejich zvýšení?

Já chci, abychom se stali skutečně důvěryhodnou stranou. Je to o jisté míře vnitřní jednoty a disciplíny v té komunikaci a myslím, že se musíme intenzivně soustředit na témata, která zajímají voliče, která zajímají rodiče s dětmi. Jedná se o dostupné bydlení, místa v mateřských školách, v dětských skupinách, otázka kvalitních škol, zdravého životního prostředí a občanské vybavenosti.

To je všechno to, co od nás voliči chtějí slyšet, oni nechtějí slyšet nějaká moralizování, nechtějí vychovávat, od toho není politická strana. Tohle je jedna z věcí, kterou musíme změnit. Samozřejmě pak musíme také dávat prostor novým tvářím - myslím, že tu schopnost oslovit daleko širší voličské spektrum, nám ukázal Jan Grolich na jižní Moravě.

Může jít lidovecká strana příští rok do voleb samostatně? Anebo je uskupení Spolu nebo nějaké podobné tou lepší cestou?

Myslím, že se tady dlouhodobě ukazuje, že schopnost spolupráce, a to i před volbami, je něco, co voliči dokáží ocenit. Koalice Spolu uspěla nejen v roce 2021 v parlamentních volbách, ale potom se opakovaně ukázalo, že tam, kde jsme se dokázali shodnout na podpoře, třeba v senátních volbách, tak tam naši kandidáti, ať už lidovečtí, nebo od kolegů z ODS či TOP 09, opravdu uspěli.

Já jsem přesvědčen o tom, že pro parlamentní volby v příštím roce je to ta správná cesta. Věřím, že když dokážeme opravdu teď, za těch deset měsíců, ukázat to, co jako koalice Spolu a tato vláda pro lidi skutečně děláme, ty pozitivní věci, tak jsme schopni příští rok uspět.

Ten souboj je úplně jasný. My nechceme jít cestou populismu, nechceme dát prostor komunistům, extremistům, připomenu, že si to dneska vlastně zkouší a testují už na čtyřech krajích. Myslím, že to je velké memento a tomu chceme zabránit.

Ve svém projevu po zvolení, jste se zmiňoval například o Marianu Jurečkovi, Petru Hladíkovi, Pavlu Bělobrádkovi, ale také o Monice Brezskové, starostce Kravař. Napadlo mě při tom - to je jediná novější tvář v lidovecké straně, která je vám blízká?

Ne, to určitě ne. Já jsem se také zmiňoval třeba o našich úspěšných náměstcích: Václav Pláteník z ministerstva zdravotnictví a Eduard Hulicius, odborník na zahraniční politiku z ministerstva zahraničních věcí. A máme jich celou řadu dalších.

Myslím, že ten mix té kontinuity a nových tváří, přitom už s určitou mírou zkušenosti, jako je Monika Brzesková, starostka Kravař, dlouholetá úspěšná starostka a krajská politička, tak ten mix je přesně tím, co bych viděl jako ideální pro příští měsíce pro vedení KDU-ČSL.

Vy jste se před chvílí zmínil o Janu Grolichovi, úspěšném hejtmanovi z jižní Moravy, tak snad mi dovolíte otázku, omlouvám se předem, neměl by pan Grolich stát na vašem místě?

Já jsem s ním o tom po krajských volbách, poměrně dlouze, opakovaně hovořil. Ano, on by byl skutečně tou novou tváří, já v tomto smyslu nová tvář nejsem, nicméně on se z důvodů, které respektuji, rozhodl nekandidovat na předsedu KDU-ČSL. Já jsem rád, že on se nestraní té spolupráci na té centrální úrovni, protože my jsme domluveni na velmi úzké spolupráci s ním a s jeho týmem, pokud jde o tu oblast marketingu a PR.

Kdybyste měl odpovědět na otázku, v čem je lidovecká strana na naší politické scéně nenahraditelná, co by vás napadlo?

Tak myslím, že tady žádnou středovou konzervativní stranu další nenajdeme. V tomhle jsme určitě unikátní a tady máme hledat voliče. Myslím, že ta témata: rodiče – my jsme a vždycky zůstaneme na straně rodičů, tak je to něco, co je bytostně spojeno s KDU-ČSL.

Nakonec i proto děláme tu složitou, náročnou politiku na ministerstvu práce a sociálních věcí a na tom se nic nemění. Výsledek sjezdu samozřejmě nebude mít žádný dopad na naše složení ve vládě a Marian Jurečka zůstane součástí toho nejužšího týmu vedení naší strany.

Oslovení nové generace

Lidovci někdy čelí kritice pro svoji určitou neurčitost a nevyhraněnost, pro neustálé vyčkávání, lavírování. Je to spravedlivé?

Nemyslím si. Myslím, že to je takové klišé, které se s námi dlouhodobě vleče. Je to možná dané i tím naším problémem, který tady máme, to je ta vnitřní disciplína, že často o některých tématech nehovoříme s potřebnou mírou citlivosti.

Někdy víc mluvíme i o tématech, o kterých se mluvit nemá, protože jsou všem jasná a nikdo to od nás nečeká. To si myslím, že potom vytváří tento dojem, který jste zmiňoval. Ale já budu dělat všechno pro to, abychom tento dojem dokázali zlomit.

Bude KDU-ČSL pod vaším vedením otevřenější nové generaci?

Nesporně. My máme jednu z největších mládežnických organizací, nebo největší u nás - Mladí lidovci. Myslím, že i ty musíme zapojit do komunikační strategie a kampaně. Jsem přesvědčen, i když se podívám do zahraničí, že právě tyto teze, myšlenky, které nejsou cestou revolucí, ale spíš evoluce a jisté naděje, tak dokážou oslovit i tu mladou generaci.

Když jste mluvil o Janu Grolichovi, tak jste mluvil také o tom, že ho využijete v oblasti marketingu. Znamená to, že KDU-ČSL bude mít teď marketing nebo svoji stranickou propagaci podobnou tomu, co měl připraveno Jan Grolich na jižní Moravě před volbami?

Ty věci nejsou překlopitelné z jižní Moravy do Prahy. Nicméně ta inspirace v tom, jak se to má dělat, myslím, je naprosto zřejmá. My jsme dohodnuti na tom, že budeme tyto věci velmi úzce konzultovat.

Jak se váš předsednický mandát bude shodovat s ministerstvem? Jsou tam nějaké oblasti, které se budou překrývat?

Nemyslím si, že by to bylo o nějakém překryvu nebo nepřekryvu. Moje role, moje odpovědnost za ministerstvo zemědělství se nijak nemění. Ta témata, která tam řešíme, jako je ochrana půdy, otázka kvalitních a bezpečných potravin, témata, která souvisí s rekonstrukcí území po povodních, která velmi intenzivně řešíme, tak to jsou věci, ve kterých samozřejmě budeme pokračovat.

Jsou to věci, které se třeba i bytostně dotýkají právě komunální politiky starostů, tak to si myslím, že jde skutečně ruku v ruce.