Lidovecká změna? Tou nejsem já ani Výborný, Čunek by ale byl návratem o 15 let zpátky, říká Jurečka

KDU-ČSL si v pátek zvolí nové vedení, post se pokusí obhájit Marian Jurečka. A to navzdory náladě ve straně, která touží po změně. „V naší situaci musí být případná změna rozumná. Máme rok do voleb a rozkolísávat dál vládu už není možné," říká Jurečka v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Mluví i o tom, že musí vládní strany už nyní rok do sněmovních voleb rozjet permanentní kampaň, třeba i na TikToku, který si sám před nedávnem založil. Rozhovor Praha 17:38 15. října 2024

Jak byste popsal aktuální náladu ve straně pár dní před sjezdem?

Plno očekávání.

A kdybyste to rozvedl?

Situace je specifická v tom, že se čekalo, že přijde nějaká superstar typu Jana Grolicha, která sjezd dokáže strhnout. Že přichází někdo, kdo to všechno ze dne na den změní a po sjezdu se rozjedeme s tím, že v dalších průzkumech preferencí budeme mít sedm procent. Žádná superstar ale nepřichází.

Hejtman Grolich stejně jako celá jihomoravská buňka KDU-ČSL podpořili vašeho soupeře v boji o předsednický post Marka Výborného. Nedoufal jste v to, že byste mohl získat podporu této největší a nejvlivnější krajské organizace strany vy?

Strana je pestrá, pestřejší než jedno usnesení jednoho krajského výboru. S mnoha členy jihomoravské organizace jsem mluvil, někteří mi volali bezprostředně ten večer, kdy tamní buňka přijala usnesení o podpoře Marka Výborného. Nemůžeme z toho dělat závěr pro celou jižní Moravu.

Za celých 14 let, co jsem s malou přestávkou ve vedení, jsem nejezdil na sjezdy s tím, že bych dopředu uzavíral nějaké dohody o podpoře. Možná je to nedostatek nebo chyba, ale vždycky jsem přijal na sjezd a říkal: „Tady je Marian Jurečka, kterého znáte, jeho pracovitost, schopnosti, výsledky, ale i jeho nedokonalosti a chyby. Jestli vám to přijde logické a smysluplné, tak mě zvolte.“

Přesně takhle jsem jel i na sjezd 2019, kde jsem nebyl zvolen, takže už mám za sebou, i co to znamená ve volbě prohrát.

Za vašeho vedení lidovci doklesali na nejnižší preference ve své historii. Uvěří vám delegáti sjezdu, že to dokážete změnit?

Preference jsou hodně skloňované, vůbec to nezpochybňuju. Na druhou stranu se politika nedělá podle preferencí, ale mandátů. Třeba Piráti mají skvělé preference, ale naprosto mizerné výsledky ve volbách. Co by Piráti dali za to, kdyby měli letošní volební výsledky lidovců. Na druhou stranu, co by dala část lidí u nás za to, abychom měli pirátské preference. Politiku dělají mandáty, ne preference.

sjezd KDU-ČSL Redakce iROZHLAS.cz a Radiožurnálu oslovily před sjezdem KDU-ČSL s žádostí o rozhovor všechny kandidáty na předsedu strany, tedy Mariana Jurečku, Marka Výborného a Jiřího Čunka. Postupně je publikuje.

A jestli jsem něčeho zárukou, tak je to dobrá pozice pro lidovce v rámci koalice Spolu a šance na silný poslanecký klub i po příštích sněmovních volbách. Ostatně ty volby budou o tom, že buď se nám spolu s ostatními partnery ze Spolu podaří udělat dobrý výsledek a postavit vládu demokratických stran, nebo se to nepodaří a Česko půjde trajektorií Slovenska a vznikne tu to, co už vidíme ve čtyřech krajích – vláda ANO a SPD, případně komunistů nebo dalších extremistů.

Pokud tohle nastane, určitě bude ve všech stranách koalice Spolu zemětřesení, velké výměny a bude na všech stranách, aby si našly své cesty a rozhodnutí, jak budou kandidovat pak v dalších sněmovních volbách 2029.

Rozhodl jsem se. Jdu do toho. Chci na sjezdu obhájit svou práci předsedy @kducsl.

Cítíte ze strany, že členství lidovců v koalici Spolu je status quo, který bude trvat minimálně do sněmovních voleb? Nebo se může stát, že na sjezdu se to vyvine tak, že se strana vypraví jiným směrem?

Ne, předpokládám, že na sjezdu bude potvrzena koalice Spolu a že tak půjdeme do voleb 2025.

Z dlouhodobého pohledu bych považoval za důležité pro českou společnost i českou politiku hledat dlouhodobý stabilní model. Kdyby volby za rok dopadly dobře, byla by to opravdu ideální příležitost. To by znamenalo, že lidovci budou dál svébytnou stranou kandidující v komunálu, kraji, Senátu i do Evropského parlamentu podle vlastního uvážení za svoji značku nebo případně v nějaké koalici. Ale že pro sněmovní volby vytvoříme dlouhodobou spolupráci na bázi tří politických stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Hodně se u lidovců skloňuje, že strana potřebuje už teď nějakou změnu. Souhlasíte s tím?

Nejsem ten, kdo by říkal, že potřebujeme „nějakou“ změnu. Připomíná mi to přístup, ať uděláme něco a je skoro jedno co. Já si totiž myslím, že to jedno není. V této situaci má být případná změna rozumná v tom, že je KDU-ČSL ve vládě, má vládní zodpovědnost a v době, kdy z vlády odchází jeden koaliční partner a máme necelý rok do voleb a ještě klíčové legislativní návrhy, které chceme dotáhnout. A rozkolísávat v této situaci dál vládu už není možné.

Rozhodl jsem se kandidovat i proto, že nepřichází žádný kandidát, který by byl viditelnou změnou navenek. Dovnitř strany říkám opakovaně: Marek Výborný, Petr Hladík, Jan Bartošek ani já nejsme změna.

‚Čunek? Muž minulosti‘

Kdo byste chtěl, aby vám v případě zvolení dělal 1. místopředsedu a další řadové místopředsedy?

Nechci teď říkat jen prvního místopředsedu. Řeknu typově lidi, které bych rád viděl v týmu, kdybych byl předsedou: Marek Výborný, náměstek na ministerstvu zdravotnictví Václav Pláteník, starostka Kravař Monika Brzesková, náměstek na ministerstvu zahraničí Eduard Hulicius nebo předseda poslaneckého klubu Aleš Dufek.

Měl by to být zdravý mix lidí zkušených i těch, kteří nesou témata, agendu i práci, ale také lidé noví.

Zároveň varuji před tím, jaká situace nastala na sjezdu v Brně 2019, odkud odjížděli delegáti s velmi rozpačitými pocity, že se moc nevědělo, kdo z těch lidí ponese zkušenost, schopnost mediální komunikace atd. Tehdy došlo až k příliš velké obměně v jeden moment a následný sjezd 2020 to vrátil trochu zpátky.

Vedení KDU-ČSL po sjezdu 2017 předseda: Pavel Bělobrádek

1. místopředseda: Marian Jurečka

řadoví místopředsedové: Jiří Mihola, Ondřej Benešík, Daniel Herman a Jan Bartošek Vedení KDU-ČSL po sjezdu 2019 předseda: Marek Výborný

1. místopředsedkyně: Šárka Jelínková

řadoví místopředsedové: Jan Bartošek, Petr Hladík, Bohuslav Niemiec a Štěpán Matek Vedení KDU-ČSL po sjezdu 2020 předseda: Marian Jurečka

1. místopředsedkyně: Šárka Jelínková

řadoví místopředsedové: Jan Bartošek, Petr Hladík, Tomáš Zdechovský a Ondřej Benešík

Co se týče Jiřího Čunka, který také kandiduje na předsedu, do jaké míry symbolizuje stranickou nespokojenost s tím, kam KDU-ČSL pod vaším současným vedením a ministry směřuje? Má podle vás šanci u delegátů uspět?

Předesílám, že Jiřího Čunka si velmi vážím jako člověka, který jako starosta na komunální, ale i na krajské úrovni je člověkem velmi úspěšným a s velkou podporou lidí, kteří ho v osobním kontaktu znají.

Myslím si, že do určité míry ztělesňuje u části členské základny nespokojenost, někdy je to pocit, že se strana odklonila od tradičních konzervativních křesťanských hodnot, s čímž nesouhlasím. Z hlediska programu, prosazovaných věcí a hlasování se to nestalo.

Přiznám se, že jsem tipoval, že Jiří Čunek kandidaturu zvedne a bude se chtít sjezdu i osobně účastnit a oslovit delegáty, což také v minulosti z jeho strany nebylo pravidlem. Ale nemyslím si, že bude zvolen předsedou.

Byl by pro delegáty až příliš radikální změnou?

Spíš bych to řekl, že by to byl návrat asi o 15 let zpátky.

Pokud by zvítězil a stal se znovu předsedou KDU-ČSL, dovedl byste si představit, že byste pokračoval jako jeho místopředseda?

Myslím, že je to jasné z mých odpovědí. Doba Jiřího Čunka jako předsedy a celostátního politika na nejvyšší úrovni byla před 15 lety. Je osobností, která v zásadě funguje sama se sebou. Umí být sám sobě předsedou, prvním místopředsedou i předsednictvem. A lidé, kteří kolem něj pracují, vnímají, že věci rozhoduje sám a nečeká na koaliční partnery. To není můj model spolupráce, takhle jsem nikdy nefungoval.

‚Nebýt na TikToku byla chyba‘

Co jste podle vás udělal jako předseda za poslední roky špatně a měl jste udělat líp?

Nejen já, ale i vláda do určité míry dojíždí na to, že si vytkla poměrně ambiciózní reformní věci. Já je třeba na svém resortu dělám. Nejenom důchodová reforma, revize dávek, revize v oblasti sociálních služeb, digitalizace. Do toho přišly krize, příchod uprchlíků, inflace, energetická krize. Počítám, že do konce roku uzavřu důchodovou reformu, která je náročná na komunikaci.

Když to přijde takhle rychle po sobě, tak se to samozřejmě propíše do negativní nálady. Ale je to samozřejmě náročná disciplína, o které hodně přemýšlím. Jak to komunikovat v dnešní titulkové době, v době TikToku. To bude pro politiky do budoucna ještě daleko těžší výzva. Jak v téhle době, kdy lidi zajímá pětisekundové video a líbí se jim, jak politik tančí, ale vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli to, co říkal před pěti lety, říká i teď, jestli je tam kontinuita, jestli nelže.

S tím hrozně bojuju, i třeba v debatách se straníky, že v téhle době vysvětlit, proč děláte hlubší změny, které mají dopad za dvacet třicet let, máte propočítané prognózy, a pak někdo přijde a řekne, že ta reforma není potřeba. Vysvětlení, proč se mýlí, ale do jedné věty, do těch pěti sekund, nedáte. Nevím, jak se s tím do budoucna dokážeme popasovat. Jestli společnost najede na tuhle linku, že bude chtít slyšet jen tyto krátké výkřiky, tak brutálně narazí.

Zároveň vy na TikToku nově jste a o tuto komunikaci se nějakým způsobem snažíte…

Říkal jsem to teď i na vládě minulý týden. Změnil jsem ohledně TikToku názor, protože jsem si uvědomil, když jsem za poslední měsíc a půl zpovzdálí začal TikTok sledovat, že tam vůbec nejsou zástupci demokratických vládních stran a vlastně tam prohráváme kontumačně.

Byla obrovská chyba nás lidovců i jiných vládních stran, že jsme tohle pole úplně vyklidili. Pak přijdou lidé z ANO nebo třeba Motoristů a dokážou tuhle skupinu lidí bez větších problémů získat.

Permanentní kampaň

Mluvil jste o nějakých chybách spíš v tom vládním angažmá, ale popsal byste ještě něco, co byste chtěl udělat jinak ve vnitrostranické politice, komunikaci, přístupu?

Na sjezdu budu představovat velmi podrobný plán pro příštích 11 měsíců, co bych chtěl změnit a dělat jinak v rámci strany.

Chtěl bych posílit interní vnitrostranickou komunikaci, více ji segmentovat na témata. A více posílit i permanentní kampaň. Když se podíváte na to, jak investují ostatní strany do sociálních sítí i do venkovní reklamy, tak jsou to násobně vyšší částky než my. Příštích jedenáct měsíců potřebujeme jet permanentní kampaň jak na lidovecké lince, tak samozřejmě okamžitě nahodit kampaň Spolu.

Tři roky jsme nedělali adekvátní podporu naší lidovecké značky, protože na to nebyly finanční zdroje a některé další důvody. To jsem se snažil zmínit.