K Jurečkovi a Výbornému zášť necítím, ale dělají to blbě. Proto kandiduji, říká ‚sólový hráč‘ Čunek

Dlouholetý senátor a starosta Vsetína platí za tradičního kverulanta v KDU-ČSL. Současné vedení kritizuje za to, že se odklonilo od „základních kamenů" a chtěl by stranu konzervativnější. „Jsem přesvědčen, že nedělám nic, co by mělo KDU-ČSL poškozovat," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál s tím, že není a priori proti koalici Spolu a chce, aby vláda dokončila volební období. Rozhovor Olomouc 13:58 17. října 2024

Jak byste popsal atmosféru ve straně pár dní před sjezdem?

Pro mnohé je napjatá. Nikoho nenechává chladným nejnovější průzkum Medianu, ve kterém máme zase dvě procenta. Přijde mi zvláštní, že když jsme tři roky ve vládě a máme dvě procenta, tak že by to ti, kteří to zapříčinili, dokázali za rok otočit. To mně nepřijde normální.

Cítíte, že máte větší podporu než v roce 2017, kdy jste naposled kandidoval na předsedu?

Všichni věděli, že jsem v roce 2017 nekandidoval. Pouze jsem využil jednacího řádu, který říkal, že všichni mají na vystoupení minutu nebo dvě. Tehdy jsem toho ke straníkům chtěl přednést víc.

A teď se opravdu chcete stát předsedou?

Když jsou mými protikandidáty ministři Marian Jurečka a Marek Výborný, tak mi nezbývá v zásadě nic jiného než vážně kandidovat.

Myslíte, že podporu máte větší, než jste měl v posledních letech ve straně?

Ve straně jsem v posledních letech nikam nekandidoval. Vždycky jsem byl ve funkcích z titulu toho, že jsem senátor nebo hejtman. Pravdou ale je, že podporu cítím větší.

Součástí podpory uvnitř strany je i nějaké budování vazeb. Kdo by vás měl případně v předsednictvu ze straníků doplnit? Koho byste si přál jako prvního místopředsedu a další řadové místopředsedy?

To je věc, kterou nechávám v tuto chvíli bez odpovědi. Nechám to až na sjezd.

Marian Jurečka má podporu od své olomoucké krajské organizace, Marka Výborného podporují kraje Pardubický, Jihomoravský a Vysočina. Kde si sháníte podporu napříč stranou před sjezdem vy?

Mám podporu své okresní organizace ve Vsetíně a pak má mnoho dalších organizací usnesení pro mou podporu.

Konzervativnější KDU-ČSL

Co je vaše vize dalšího směřování KDU-ČSL?

Odklonili jsme se od základů a základních kamenů lidové strany. Začali jsme diskutovat o některých postulátech, které jsou z našeho pohledu kameny, se kterými se nehýbá.

Jedním z nich je rodina, která se skládá z otce, matky a dětí. Otevřelo se manželství pro všechny, což znamená společenské zrovnoprávnění vztahu, který byl doposud základem státu. Může se pak ukázat, že rodinou může být cokoliv, tedy i ti, kteří netvoří stát, protože z nich se nemohou narodit děti.

V těchto věcech jdeme proti přírodním zákonům. Jsou přitom naprosto jasné a nemáme o nich ani pochybovat.

Lidovecký postoj při debatách a hlasování ve Sněmovně ale přece nevyvracel myšlenku, že manželství má být svazek muže a ženy…

Ne, ale v řadách lidovců mezi některými poslanci a senátory podpora manželství pro všechny byla.

Kdybyste to tedy měl shrnout, tak byste si přál, aby lidovci byli konzervativnější?

Ano, jsem přesvědčen, že každý z nás, když si vybírá politickou stranu, tak by měl být hodnotově zakotvený v tom směru, v jakém ta strana je. Věřím, že většina lidí stranu podporuje z ideových důvodů a ne, že by předpokládala, že z toho bude mít třeba funkci. V otázkách transgenderu, genderových otázek a tak dále musíme mít naprosto jasnou linii.

Sám jste přitom ve straně vnímaný jako solitér a po ostatních byste ale chtěl změnu jejich názorů či projevů?

O mně se sice říká, že jsem sólový hráč. Jsem jím, když cítím, že se dějí věci, které nemají mít kompromis.

Třeba jako v otázce superhrubé mzdy, jejíž zrušení udělalo každoroční 150miliardovou díru do státního rozpočtu. A protože ji vláda nechce znova zavést, dělá opatření, která jsou daleko horší, než byla superhrubá mzda. Když teď bez povodní chybí rozpočtu 250 miliard a všichni se otáčí, kde ještě co zdanit, přitom tady leží těch 150 miliard ze superhrubé mzdy, kterou klidně mohli zavést zpátky.

To jsou pro mě principiální chvíle, kdy nehlasuji se svými kolegy. Je to asociální a lidová strana u takových věcí nemá svítit.

‚Lidovci? Dobří parťáci‘

Na vaši pozici ve straně se zeptám ještě jinak. Jakou odezvu jste měl na konferenci Pátek třináctého na české pravici?

V podstatě asi žádnou. Jsem znám jako autonomní člověk, takže se mě tu v Senátu zeptali jen asi dva kolegové. Tam jsem jim popsal, kdo tam byl a co jsme řešili.

Konference Pátek třináctého na české pravici. Zleva Filip Turek (za Přísahu a Motoristy), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jan Zahradil (ODS), Boris Šťastný (Motoristé) a mimo záběr Patrik Nacher (ANO)

Takže jsou kolegové zvyklí, že jste takový volný radikál, a už je tím ani nepřekvapíte?

Já bych zase řekl, že jsem normální senátor, který se rozhoduje podle svého svědomí, čímž naplňuji Ústavu. Jsem přesvědčen, že nedělám nic, co by mělo poškozovat politickou kulturu jako takovou, natožpak KDU-ČSL.

Je špatné a nesmyslné vnímání politiky jako boj černé s bílou, odmítám také politiku antibabiš. Takže když přišla nová strana Motoristé, tak proč bych se s nimi poprvé nesetkal

V KDU-ČSL nastala zajímavá situace, když v jedné z nejstarších českých stran, která je konzervativní a tradicionalistická, najednou zní velké volání po změně. Nebyl byste vy se svým přístupem k dělání politiky i politické komunikace pro delegáty až příliš velkou změnou?

Určitě ano, ale lidé nám přestali věřit, že jsme svébytní, že neděláme to, co řekne ODS nebo nějaká jiná strana. Tam jsme selhali.

Mluvil jste o tom, že jste dost autonomní, neřekl jste ani, jaké lidi byste si vybral do týmu. Kdybyste se stal předsedou, věříte, že byste dokázal stranu sjednotit tak, aby mluvila jedním hlasem?

To je zvláštní. Nemyslím si totiž, že je strana teď nejednotná. Jde o nepříliš dobré DNA lidové strany. Jsme totiž výborní parťáci, ale my nemáme být jenom parťáky, máme být stranou, která má vlastní názor a dohodne se.

Předsjezdové hašteření je normální, a dokonce to tak má být, protože jde o názorové hašteření. Nevím jak oni, ale já žádnou zášť k Marianovi ani k Markovi necítím. Jen říkám: Děláte to blbě, proto máme dvě procenta.

Vládu ani Spolu neodmítá

Relativně často kritizujete vládu Petra Fialy (ODS). Měli by lidovci zůstat její součástí?

Ale pozor, já kritizuji jen konkrétní kroky. Neříkám, že vláda je celá špatná. Mnoho věcí se podařilo a mnoho věcí se postupně dělá. Musím říci, že i dobře. Investice do dopravy jsou velmi dobré a potřebné. Myslím si, že Marian Jurečka na ministerstvu dělá mnoho dobrého. Faktem je, že digitalizace na ministerstvu práce a sociálních věcí byla nepoměrně úspěšnější než ta Bartošova.

Je to i o tom prosadit si u svých partnerů, že některé věci nemůžeme udělat, protože to jde proti lidem a oni nám to vrátí. Jsem třeba zcela jistě proti předčasným volbám. Navíc jsem přesvědčen, že v nové situaci, kdy je z pětikoalice nově čtyřkoalice, tak kdybych přišel do čela KDU-ČSL, bylo by možné nastavit fungování vlády na rok do voleb jinak a udělat opatření, která změní negativní sešup vlády, včetně lidové strany. Jsem přesvědčen, že vláda má dovládnout.

Součástí vlády byste tedy zůstat chtěl, co ale koalice Spolu? Tu také čas od času kritizujete.

Nemůže to fungovat, když budou lidovci neměřitelní, že budou někde na dvou procentech podpory a budou si myslet, že dostanou velký podíl na moci od kohokoliv, v tomto případě od ODS. To tak prostě nebude.

Lidová strana má v systému politických stran co říct, především hodnotově, a má také své voliče, ke kterým se máme vrátit. Potom by byla s možnými partnery daleko jednodušší komunikace. Když se baví silní partneři a ne jen marginalizovaná parta lidí, která prosí o nějakou funkci, tak je to důstojné.