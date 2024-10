Výborný by jako předseda KDU-ČSL chtěl větší disciplínu. ‚Víc práce a méně hloupých výroků,‘ říká

Předsedou KDU-ČSL už před pěti lety byl, jeho mise ale tehdy předčasně skončila. Letos by se do čela strany chtěl ministr zemědělství Marek Výborný vrátit. „Musíme umět mluvit jedním hlasem, být důvěryhodná a klidná síla,“ představuje svou vizi v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. V případě úspěchu už je domluven s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem a jeho týmem, že by stranickému vedení pomáhali s marketingem a komunikací. Rozhovor Praha 11:00 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný na tiskové konferenci vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak byste popsal náladu ve straně pár dní před sjezdem?

Myslím, že to je očekávání.

A rozvedl byste to nějak?

Jsme stranou, která má 105 let a je bytostně demokratická. Víme dlouho dopředu, že nás letos čeká volební sjezd. Ze strany dlouhodobě slyšíme, že si členové napříč republikou přejí změnu.

Anketa mezi nejvlivnějšími lidovci: favoritem na předsedu je Výborný, značná část strany chce ale větší změny Číst článek

S čím na předsedu KDU-ČSL kandidujete? Co je vaše vize?

Za důležitou považuji otázku mixu kontinuity a změny, tedy nových tváří. Určitě nemohu být novou tváří, ale myslím, že dokážu být do určité míry změnou. Nikoli ale programovou, protože to máme dlouhodobě vydiskutované a máme jasno, co jsou naše klíčové cíle. Musíme ale zapracovat na důvěryhodnosti strany, která je vždycky logicky spojená s lídrem a i se značkou jako takovou.

Za klíčovou a důležitou považuji otázku komunikace. S tím souvisí i schopnost mluvit jedním hlasem, určitá míra jednoty i v prezentaci postojů a pozice KDU-ČSL. To je něco, co nám v posledních měsících a letech chybělo.

Když jsme se v rámci ankety ptali sto členů lidovecké Celostátní konference, koho by spíše podpořili, zda vás, nebo Mariana Jurečku, častěji zmiňovali vás. Ještě častěji ale jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který by pro ně byl ztělesněním změny, po které volají. Jak se vám to poslouchá?

Co říkáme, musíme také dělat. Musíme se vrátit k politice důvěryhodnosti, do určité míry i klidné síly a disciplíny, která nám chybí. Dlouhodobě vedeme debatu, proč máme tři až čtyři procenta preferencí.

Jsem ale přesvědčen, že vina není ani v tom, že jsme součástí nějakého dlouhodobého projektu, ani v tom, že bychom měli špatně napsaný program, a není to ani o pracovitosti. Když vidíme výkon třeba Mariana Jurečky na ministerstvu práce, tak za mě patří k nejlepším ministrům práce za poslední roky a určitě k nejpracovitějším členům celé vlády.

Problém je ale v tom, že nám chybí určitá míra konzistence, vnitřní jednoty a disciplíny. Protože pak máme někdy tendenci lidem říkat, jak mají žít, spíše vychovávat, než jim doručit to, co skutečně potřebují.

Když mluvíte o komunikaci, jaké lidovci v poslední době udělali komunikační chyby? Co byste udělali jinak?

Mnohokrát z našich řad zazněly výroky, které byť byly dobře míněné, tak byly podle mě vyřčeny hloupě a necitlivě.

SJEZD KDU-ČSL Redakce iROZHLAS.cz a Radiožurnálu oslovily před sjezdem KDU-ČSL s žádostí o rozhovor všechny kandidáty na předsedu strany, tedy Mariana Jurečku, Marka Výborného a Jiřího Čunka. Postupně je publikuje. Marian Jurečka:

Lidovecká změna? Tou nejsem já ani Výborný, Čunek by ale byl návratem o 15 let zpátky, říká Jurečka

Co to bylo konkrétně?

Myslím, že to všichni vědí a ani to snad nechci opakovat. Nesmí se nám to stávat, protože z toho potom žijí čtvrt roku sociální sítě, vytvoří se z toho příběhy, které u voliče vždycky spustí červenou kontrolku. Řeknou si, proč bychom je volili, podívejte se, co dělají. Ne co dělají, ale co říkají. A to je ten problém. Lidé si nás daleko víc pamatují podle toho, co říkáme, než podle toho, co děláme. To je jeden z klíčových problémů lidovců. Musíme se víc soustředit na práci než jen na to, co říkáme.

Máte pocit, že současné vedení na straníky takhle neapeluje?

Hodně jsme se upjali na každodenní operativu a práci na ministerstvech a trochu nám nezbýval čas na komunikaci se členy, poslanci, senátory. To se musí změnit. Pokud je někdo předsedou strany, tak to nemůže dělat jednu hodinu večer. Ale musí tomu věnovat nějaký čas. Sebekriticky říkám, že jsme to poslední měsíce nedělali.

Když jste oznamoval kandidaturu na předsedu lidovců, říkal jste, že byste chtěl „přistřihnout křidélka“ komunikaci straníků navenek. Jak konkrétně by to mělo vypadat? A znamená to, že pod vaším vedením by neměly extrémnější hlasy ve straně místo?

Nechci, aby to místo měly. S těmi lidmi je potřeba o tom mluvit. Není to o tom, že někde na dálku někomu přistřihnete křidélka. Je to o komunikaci, o schopnosti si vzájemně naslouchat, vysvětlovat i potřebnou míru disciplíny a loajality.

Nechci po nikom, aby nutně měnil své názory, ale je potřeba, aby respektoval pozici KDU-ČSL, abychom si vzájemně nedávali vlastní góly.

Mělo by vaše případné zvolení předsedou nějaké dopady na vládu? Měnil by se například post vicepremiéra?

Nic takového neplánuji.

Jdu do toho. S pokorou a odpovědností. @kducsl — Marek Výborný (@MarekVyborny) October 3, 2024

Kandidaturu oznámil i senátor Jiří Čunek. Jaký signál to podle vás vysílá dovnitř strany i navenek, že se do toho rozhodl pár dní před sjezdem jít?

Jsme demokratickou stranou. U nás může kandidovat kdokoliv z členů, kdo je navržen delegátem sjezdu nebo krajskou konferencí. Jeho pohled na postavení KDU-ČSL v rámci politické mapy České republiky nesdílím.

A kdyby v pátek předsednické křeslo získal, tak to dopad na vládu mít bude?

To je asi otázka na Jiřího Čunka, nikoliv na mě.

Komik jako Grolich nebudu

Tak trochu jste přemlouval Jana Grolicha, aby kandidoval na předsedu. Že by byl dobrým předsedou, se shodují straníci napříč. Podařilo se vám ho přesvědčit alespoň ke kandidatuře na řadového místopředsedu?

Přesvědčoval jsem ho tak trochu dost. On by určitě byl novou tváří a současně změnou. Sám sebe za změnu považuji, nepovažuji se za novou tvář. Honza Grolich nám ukázal jednu z cest, jak uspět za rok ve volbách. To znamená, že uspějí výrazné osobnosti, za kterými je vidět odvedená práce, a které zároveň dokážou voliče oslovit srozumitelným jazykem, možná trochu jiným způsobem prezentace témat, která děláme, než je běžné. Příští rok musíme v rámci Spolu přesně tyto osobnosti dokázat vytáhnout. Už jsem o tom hovořil i s premiérem Petrem Fialou (ODS). Chceme-li uspět příští rok, tak musíme všichni nasadit to nejlepší, co máme.

Čunek bude kandidovat na předsedu lidovců. ‚Strana se odklonila od své konzervativní filozofie‘, říká Číst článek

Jste jednou z těch osobností?

Nevím, jestli je na mně, abych hodnotil sám sebe. Ale vzhledem k tomu, že reprezentuji KDU-ČSL i ve vrcholné exekutivní pozici člena vlády, tak se samozřejmě nemohu zbavit zodpovědnosti za KDU-ČSL. I do volby teď v pátek jdu ne z důvodu osobních ambicí, ale z odpovědnosti za křesťanskodemokratickou politiku.

Když se podíváme na komunikaci hejtmana Grolicha, on je hodně aktivní na sociálních sítích. Je to třeba cesta pro lidovce být na TikToku? Předseda Marian Jurečka už je tam také. U Grolicha se nejvíc sdílí jeho videa, protože on je v nich jako stand-up komik hodně aktivní…

Jasně, já stand-up komik asi nikdy nebudu. Myslím, že voliči potom vnímají nějakou míru autentičnosti. V tuto chvíli se nebudu pasovat do role herce, něčeho, co nejsem. Chci ale zdůraznit, že jsem s Honzou Grolichem a jeho týmem domluven, že pokud bych získal důvěru delegátů sjezdu, tak bude velmi úzkou součástí našeho týmu. Byť třeba nebude součástí předsednictva, tak myslím, že to poučení z toho, jak to dělá, budeme chtít překlopit na celostátní úroveň. Nejenom, že nám budou radit, ale budou toho součástí. Byli součástí týmu pro marketing, PR a komunikaci.

Už jsme se o tom bavili v rozhovoru loni v září, že se vládě podle vás nedaří prodávat voličům to, co dělá. Nově na jaře to přednesl průzkum CVVM, ze kterého vyplynulo, že vaše vláda je nejhůře hodnocena od roku 2014. Jak tuto zatáčku vybrat? Loni jste říkal, že musíte více prodávat témata, která máte na ministerstvech.

Myslím, že se nám to v jednotlivostech určitě daří, když se podíváme i na komunikaci našeho ministerstva ohledně věcí, které skutečně tu veřejnost zajímají. Jako jsou potraviny, a teď nemyslím cena, ale třeba i kvalita, bezpečnost, regionální potraviny. To jsou věci, na kterých se i kampaňově snažíme pracovat. Mám někdy pocit, že jsme se tak dlouho přesvědčovali o chybě, kterou děláme, a tím ji nezpochybňuji, až se z toho stala stoprocentní jistota, která je téměř nezměnitelná. A vlastně jsme si problematičnost komunikace na vládu přilepili a potáhne se to s námi až do konce. Neříkám, že to je ideální, ale myslím, že věci se výrazným způsobem zlepšily. A co je důležité, zbývá nám téměř rok do voleb.

Myslím, že teď po sjezdu bude namístě, abychom si s kolegy ve Spolu, možná i celá vláda, udělali souhrn toho, co jsme ještě schopni doručit voličům. Podle mého názoru to musí být pár věcí, které budou veskrze pozitivní. A na ty se musíme soustředit v komunikaci.

Jurečka bude obhajovat funkci předsedy KDU-ČSL. O post se uchází i Výborný Číst článek

Koho byste si ideálně představoval v pozicích stranických místopředsedů?

Toto sdělím v pátek delegátům sjezdu, není úplně fér to vzkazovat přes média. Mohu říci, že z kandidátů na pozici stranické dvojky, tedy 1. místopředsedy, tak bych rád spolupracoval v tandemu s Petrem Hladíkem.

Do vedení strany bez ohledu na to, kdo bude předsedou, se musí dostat nové tváře. Máme jich obrovské množství. Někdy se mi chce říci, že máme více Grolichů. Když se podíváte, máme velmi perspektivní osobnosti na pozicích náměstků ministrů. Konkrétně Václav Pláteník na ministerstvu zdravotnictví, Eduard Hulicius na ministerstvu zahraničních věcí. Další mladí lidé vzešli z naší líhně Mladých lidovců, mimochodem největší a řekl bych i nejperspektivnější mládežnické organizace, kterou české politické strany mají.

Tým stranického předsednictva je o vnitřní chemii a vztazích. Delegátům bych chtěl říci, aby respektovali přání zvoleného předsedy. Jsem připraven plně respektovat přání Mariana Jurečky nebo Jiřího Čunka na to, koho by chtěli mít v pozicích místopředsedů. Zároveň dodávám, že v týmu Jiřího Čunka bych určitě nebyl, protože nesdílím jeho vizi pozice KDU-ČSL v rámci politické mapy.

Zároveň by podle mě neměl mít sjezd vliv na fungování a složení vlády. Nemělo by docházet ani ke změnám v čele našich klubů ve Sněmovně a Senátu na pozicích Aleše Dufka a Josefa Klementa. Odvádí nejednoduchou práci, což říkám i z vlastní zkušenosti, dva roky jsem byl předsedou poslaneckého klubu, to je snad nejméně vděčná funkce v české politice.

A z druhé strany, když nechcete jmenovat, koho byste si tam dovedl představit, tak je tam místo i pro Mariana Jurečku jako jednoho z místopředsedů?

Chtěl bych, aby pokračoval jako ministr práce a sociálních věcí a ministři se automaticky účastní jednání předsednictva bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou součástí vedení. Podobně jako se já teď účastním jednání předsednictva jako host.

Už jste řekl, že pod Jiřím Čunkem byste ve vedení strany nechtěl být, ale pokud by Marian Jurečka obhájil, pod ním byste místopředsedou být mohl?

To je otázka na Mariana Jurečku, nikoli na mě. Ale pokud by o to projevil zájem, tak určitě ano.

S SPD a Stačilo! nepůjdeme

Už jste sice byl jednou předsedou lidovců, ale nebylo to v době, kdy by se utvářela vláda. Jaký je váš postoj pro příští sněmovní volby v případě, že byste měli možnost podílet se na utváření vlády?

Jednoznačně je to komunistická koalice Stačilo! a SPD, to je kontinuální postoj KDU-ČSL ve všech volbách. Nedovedeme si představit, že budeme spolupracovat ani s pohrobky komunistů, ani s extremisty typu SPD a nedovedu si to představit ani u dalších proudů, které jsou postavené na protievropských názorech, které jsou přímým či nepřímým ohrožením bezpečnosti státu, různé módní formace.

26:14 Zachránit stranu a pomoci vyhrát volby? Splnit oba úkoly v tak krátkém čase není možné, míní Grolich Číst článek

Přísaha a Motoristé?

Například. Velmi těžko si dovedu představit tuto spolupráci. Je naprosto zřejmé, že v mnoha ohledech politika, a hlavně její interpretace ze strany hnutí ANO, je mi opravdu bytostně vzdálená. Nesdílím jednoduchá populistická řešení. Politika se nemá dělat formou nasliněného prstu, kdy si zjistíte, odkud fouká, jak vyšel ráno průzkum, který si nechám udělat a podle toho budu komunikovat s voliči.

A co Piráti?

V době jejich odcházení z vlády jsem se vymezoval vůči lžím, které z úst některých pirátů a pirátek v emočně vypjatých chvílích padaly. Ale zároveň jsem se snažil i kolegům v KDU-ČSL, ale i třeba v koalici Spolu i na vládě naopak velmi naléhavě připomínat, že příkopy, které teď vznikají, nesmí být hluboké.

Když totiž vidím politickou mapu, tak si velmi dobře dovedu představit, že proto, abychom dokázali dát garanci směřování České republiky i po příštích parlamentních volbách, se můžeme vzájemně potřebovat.

Bavil jsem se o tom s Ivanem Bartošem, že sice teď budou opozicí a my vládou, je vcelku logické, že do nás budou z opozičních lavic pálit, ale pamatujme na to, že po příštích volbách musí vzniknout nějaká smysluplná sněmovní většina.

Jistým mementem nám mohou být krajské volby, v nich jsme jako lidovci ztratili pouhé čtyři mandáty, nicméně jsme přišli o zastoupení v radách hned šesti krajů. Leckde nám s partnery z ODS, TOP 09 a STAN chybělo jen pár hlasů, často těch pirátských. Jako Spolu chceme sněmovní volby vyhrát, zároveň ale potřebujeme partnery. Netěší mě situace Pirátů.