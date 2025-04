Darovat, opravit a používat znovu. Za loňský rok zachránili Češi 560 tun věcí

Udržitelnost, snižování množství odpadu, ale i radost z opětovného využití použitých věcí. To jsou hlavní myšlenky Reuse dnů, které začínají po celém Česku právě ve čtvrtek a potrvají do 30. dubna. Lidé se můžou zapojit do swapů tedy výměn oblečení, knih nebo rostlin. Můžou navštívit různá reuse centra a obchody a koupit tam třeba opravený nábytek a další věci. Praha 19:04 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Recyklace a znovupoužití věcí nebo oblečení šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky lidí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jsme v pražských Holešovicích, v obchodu Sto.re, je to recyklační obchod. Procházím se tady s jeho spolumajitelkou Denisou Leškovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedkyní České federace nábytkových bank a reuse center Danou Kalistovou

„Princip je recyklace a cirkulární ekonomika. To znamená, že k nám přichází lidé darovat věci, které už nepotřebují. My ty věci vezmeme, přebereme, nebo je upcyklujeme. To znamená, že je přetváříme, dáváme jim buď novou funkci, nebo přidanou hodnotu,“ doplňuje Denisa Lešková a dodává, že lidé k nim od loňského otevření chodí stále víc.

Mají tady nábytek, nádobí, tady spotřebiče, oblečení nebo rostliny. „Například takhle židle měla původně úplně potrhané čalounění a sedák byl propadlý,“ popisuje spolumajitelka. Teď je celé nové a vyměněné a je na něm cenovka 1300 korun. Jas se postupně při oceňování?

„Nejprve se podíváme a zjistíme, jestli se jedná o nějaký designový kousek, jestli například není design šedesátých let Františka Jiráka. Samozřejmě se díváme i kolik nad tou židlí strávíme času a práce. U dřeva třeba hodně záleží, v jakém jsme to převzali stavu,“ vysvětluje Lešková.

560 tun nevyužitých věcí

Trend obliby recyklovaných věcí potvrzují i data České federace nábytkových bank a re-use center. Ta spočítala, že za celý loňský rok se v 19 členských centrech podařilo zachránit přes 560 tun nevyužívaných věcí, které by jinak skončily na skládce.

2:14 V Jihlavě vyrábí dveře z nápojových kartonů. Na jedny jich padne asi tisícovka Číst článek

„To představuje zhruba čtvrt milionu předmětů. Pokud bychom to měli vyčíslit penězi, tak se podařilo České republice ušetřit přes 2 178 000 korun, které nemusela vynaložit na nakládání a likvidaci odpadů,“ popisuje manažerka Reuse dnů Eva Štibingerová.

Nejčastěji lidé podle předsedkyně České federace nábytkových bank a reuse center Dany Kalistové vyhazují oblečení, které už nepotřebují nebo je mimo jejich vkus.

„Jsou to ale i přebytečné věci, které lidem leží doma. Třeba nějaké pomůcky na sport, knihy, ale i nábytek,“ popisuje.

Organizace sloučené ve federaci nábytkových bank podpořily už celkem skoro 6000 lidí. Hlavně seniory, samoživitele a samoživitelky a další lidi v nouzi.

Některé provozovny zároveň dávají práci těm, kterým se těžko hledá, třeba kvůli zkušenostem s léčbou závislosti nebo pobytem ve vězení.

V každém kraji

Kromě Prahy má svou nábytkovou banku také Liberecký, Ústecký, Plzeňsky a Středočeský kraj. Podle Kalistové má ale organizace ambice dál růst.

24:23 Češi letos utráceli víc, ale přemýšleli, míní Prouza. Podle expertky rostou čínské e-shopy i second handy Číst článek

„Naše plány jsou opravdu velké. My si myslíme, že aby ta služba měla takový efekt, jaký chceme, měla by být v každém kraji. Chtěli bychom to stihnout do dvou let,“ dodává.

Recyklace a znovupoužití věcí nebo oblečení šetří nejen životní prostředí, ale i peněženky lidí.

„Například u oblečení je člověk schopen ušetřit od 50 do 70 procent, když si kupuje třeba věci ze second handu. Samozřejmě záleží na tom, jaké věci to jsou, jestli to jsou například luxusní nebo spíš mainstreamové. U elektrospotřebičů víme, že ty úspory jsou od 30 do 80 procent,“ popisuje ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.

Do letošních Reuse dnů se zapojují města po celém Česku, kromě Prahy třeba Plzeň, Ostrava nebo Jihlava a poprvé se zapojí třeba Hluboká nad Vltavou, a to 26. dubna.