Česko už je v cirkulární ekonomice nad průměrem Evropské unie, hodnotí evropský odborník

Evropská unie už se skoro deset let snaží o zužitkování „odpadu", a jeho transformaci na surovinu. Za tu dobu přijala pravidla, jak líp nakládat s plasty, textilem nebo bateriemi. Teď nová Evropská komise chystá obecná pravidla pro takzvanou cirkulární ekonomiku. „Nová iniciativa se jmenuje Akt o cirkulární ekonomice," říká v pořadu Zaostřeno zástupce ředitele Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Patrick Anthony Child. „Než abychom kupovali věci, zkonzumovali je a vyhodili, měli bychom mít víc udržitelný přístup k opakovanému použití a recyklování," myslí si zástupce ředitele Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise Patrick Anthony Child

„Doufáme, že ho členským státům a Evropskému parlamentu představíme v roce 2026, kdy budeme mít šanci své nápady rozvinout dál. Budou se zaměřovat hlavně na podporu druhotných surovin. Tedy místo toho, abychom brali nově vytěženou surovinu, budeme ji recyklovat a znovu využívat materiály, které už v ekonomice jsou. Chceme tak výrazně snížit naši materiálovou stopu,“ dodává.

Index cirkularity

Jedním z ukazatelů, jak měřit posun v cirkulární ekonomice, je například celoevropský index úrovně materiálové cirkularity, který sleduje Eurostat. Ten hlídá podíl znovu použitých materiálů, které se vracejí zpět do ekonomiky, v poměru k celkové spotřebě surovin.

Česko si v tomto indexu mezi lety 2010 a 2023 významně polepšilo. Zatímco v roce 2010 index dosahoval hodnoty 5,3 procenta, rok 2023 to podle odhadů Eurostatu bylo už 12,8 procenta, tedy nad unijním průměrem.

Komise má v hledáčku i použitý textil. Proč, vysvětluje odborník Child: „Textil, především ten použitý na oblečení, je jednou z oblastí, která se obzvlášť těší naší pozornosti z pohledu cirkulární ekonomiky.“

„Než abychom kupovali věci, zkonzumovali je a vyhodili, měli bychom mít víc udržitelný přístup k opakovanému použití a recyklování. A tím budeme i čerpat méně zdrojů z naší planety,“ doplňuje.

Proto se odborníci snaží, aby lidé míň využívali fast fashion, tedy rychlou módu.

„Chceme se posouvat se od zvyků, kdy si něco koupíme, oblečeme si to dvakrát a pak vyhodíme, a to k víc udržitelnému způsobu spotřeby. A samozřejmě nás zajímá i způsob, jak nakládáme s textilem, který už dosloužil. To, jak ho třídíme na různé typy, aby pak byl snadněji znovupoužitelný nebo recyklovatelný, je součástí širšího přístupu cirkulární ekonomiky,“ dodává.

Jak by měla cirkulární ekonomika vypadat v praxi? A prosadí se někdy i mimo státy Evropské unie?