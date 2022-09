ŽIVĚ: Jakým městem by mělo být Brno? Sledujte předvolební debatu z jihomoravské metropole

Jihomoravská metropole má řadu přezdívek. Město vědy, město kultury, město studentů… některé jsou i méně lichotivé. Jakým městem by Brno mělo být a co pro to politici mohou v nejbližších čtyřech letech udělat? Objevují se v předvolební nabídce odpovědi na otázky, které občany města trápí? Nebo v nich něco podstatného chybí?

Brno 12:09 6. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít