Děti přes instagram organizují pěstní souboje po vzoru Clash of the Stars. Jeden z případů řeší i policie

Clash of Lupáčova. Clash of Litomyšl 2. Clash of ZŠ Dolní Bukovsko. To jsou jen některé z dvaceti instagramových účtů, skrze které se žáci základních škol hecují ke rvačkám, respektive plánují „organizované boje v ulicích". Jako inspirace pro pořádání rvaček jim slouží populární show Clash of the Stars, ve které se influenceři utkávají v amatérských boxerských zápasech. Nejméně jedním z těchto „dětských clashů" se v současnosti zabývá i policie. Praha 12:01 14. listopadu 2024

„Vítám vás na Clash of the Litomyšl 1. Pokud někteří z vás neví, co to je, je to místo, kde se utkají dva soupeři a bojují proti sobě podle jejich pravidel. Informace zní tak, že vstup stojí třicet korun a bude se to odehrávat na Umělce. Přeju vám hodně štěstí a vyzývejte,“ pobízí hlas pozměněný filtrem v zářijovém videu na instagramovém profilu.

Clash of the Stars Česko-polská organizace bojových sportů vznikla v roce 2021 a zaměřuje se výhradně na zápasy amatérů – influencerů a celebrit. Jejími jednateli jsou Tomáš Linh Le Sy a Jakub Tyberiusz Łabudek. Pravidla souboje se liší zápas od zápasu, soutěž doprovází pompézní show a diváci ji sledují po předplatném na internetovém streamu.

Prezentací i stylem komunikace se profil dětským způsobem přibližuje tomu, jak vypadá oficiální účet Clash of the Stars. Obsahuje například oznámení tří duelů, ve kterých figuruje vždy dvojice chlapců ve věku zhruba od 11 do 15 let. Fotky jsou doprovázeny i instagramovým účtem „zápasníků“.

Tento „dětský clash“ v Litomyšli skutečně proběhl a v současnosti se jím zabývá policie, potvrdil serveru iROZHLAS.cz velitel městské policie v Litomyšli Libor Marek.

„Několik desítek mladých lidí bylo údajně jakožto přihlížející na fotbalovém hřišti, kde měli být nějací zápasníci v boxerských rukavicích. V této události probíhá prověřování a policisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z výtržnictví,“ doplnila posléze tisková mluvčí policejního krajského ředitelství Pardubického kraje Markéta Janovská.

„Potom, co se stalo, se chceme omluvit. Bylo to bohužel na veřejným místě. Děkujeme všem z minulého clashe, kteří přišli, a hlavně těm, kteří proti sobě soupeřili. Až budeme vědět i my lepší info, tak dáme vědět i vám, kdy bude Clash of the Litomyšl 2,“ uvádí autor profilu v příspěvku zveřejněném o několik týdnů později.

Před školou nebo za kostelem

„Pošlete nám screenshot domluvy s protivníkem a napište kdy, v kolik a kde (nejlépe za kostelem nebo před školou),“ vyzývá žáky Základní školy Dolní Bukovsko příspěvek na dalším instagramovém profilu.

„Pravidla si můžete vybrat sami, a to buďto na odklepání, na pěsti, anebo na jednoduché sundání na zem. Počítá se jenom druhý stupeň. Když se domluvíte, tak může jít i kluk s holkou.“

Instagram sdružující děti ze školy v jihočeském městysu následně v příspěvku ze října láká na souboj dvou dívek za kostelem formou „na odklepání“. Takovým způsobem se v MMA ukončuje zápas v momentě, kdy je jeden z aktérů soupeřem donucen vzdát a poklepe rukou na podlahu, soupeře nebo na sebe.

„Dostala se k nám informace, že takové souboje byly, což jsme předali rodičům,“ uvedl ředitel školy Radek Hřivnáč. Škola také uspořádala webinář pro rodiče o rizikovém chování dětí v kyberprostoru. „Chtěli jsme, aby rodiče měli povědomí o nástrahách na sociálních sítích, jak na to reagovat a jak s dětmi na toto téma mluvit,“ vysvětlil.

Server iROZHLAS našel dvacítku podobných instagramových účtů, povětšinou vázaných na konkrétní základní školy, ve kterých se děti hecují a vyzývají k zápasům tak, jako to dělávají účastníci populárního Clash of the Stars.

Na jednom účtu vázaném k pražské Základní škole Lupáčova je k vidění i několikasekundové video nahrané v lednu, na kterém spolu v parku soupeří dva chlapci. Útočí na sebe pěstmi mezi stromy, o jeden z nich mají opřené školní batohy, zatímco opodál postává pětice mladých lidí a scénu pozoruje. Chlapec v modrém tričku se v něm pětkrát ožene pěstí po chlapci v černém, který se mu následně úder pokusí vrátit.

Další takový profil má v profilu obrázky kapek krve, jiný zase vyzývá: „Pokud chodíš na pátou základní školu Kolín a máš s někým v ní hroty, vyzvi ho do Clash of the 5. ZŠ Kolín a vyřiď si to s ním pořádně osobně.“

‚Aby se nikomu nic nestalo‘

Děti na profilech často vypisují kurzy, vyzývají se ke rvačkám a po vzoru skutečného „clashe“ pořádají tzv. galavečery i „staredowny“ (představování zápasníků). Některé z těchto profilů show otevřeně parodují, jiné ale slouží jako prostor ke kyberšikaně.

V komentářích se v rámci „výzev“ děti urážejí, podobně jako to dělají při výzvách k zápasům i účastníci skutečné soutěže. Využívají to k útokům na vzhled, např. na váhu, nebo si v rámci „vyzývání“ otevřeně nadávají.

„Zápasy u nás jsou organizované na vysoce profesionální úrovni a vše je pod pečlivým dohledem zkušených rozhodčích, cutmanů a taky lékařů. I když se naši bojovníci zpravidla bojovým sportům nevěnují dlouhé roky, přesto prochází přípravou a tréninkem tak, aby v kleci obstáli a snížili riziko zranění,“ tvrdí o zápasech dospělých celebrit promotér organizace Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy.

„O ‚dětských Clashích‘ jsem zatím neslyšel, takže nemohu příliš soudit. Určitě by se však vždy mělo jednat o takovou zábavu, aby se nikomu nic nestalo. Líbí-li se dětem bojové sporty, není nic jednoduššího, než se do nějakého oddílu zapsat. Z vlastních dlouholetých zkušeností vím, že gymy jsou plné slušných a inteligentních lidí a že v nich děti mohou nalézt správné vzory,“ uvádí.

Organizaci Clash of the Stars už opakovaně provázely kontroverze. Policie se jí například zabývala poté, co jeden z účastníků Samir Margina vyhrožoval na tiskové konferenci smrtí všem LGBTQ+ lidem a homofobně napadal soupeře. Margina takto hovořil několik minut, aniž by se ho organizátoři jakkoliv pokusili umlčet.

Clash of the Stars se také dostal do hledáčku policie kvůli případu hajlující influencerky. Hana Gelnarová, která na akci vystupovala pod přezdívkou „Krutohanka“, se letos natočila, jak na večírku s přáteli pochoduje se zdviženou pravicí za zvuků německé pochodové hudby.

Normalizace násilí

Navzdory problémům ale soutěži Clash of the Stars narůstá popularita, a to jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. „Clash je klasický zástupce toho, čemu se v zahraniční literatuře říká ‚degradation ceremony‘, tj. oslava úpadku. Je to formát, který těží ze škodolibé radosti pozorovat v přímém přenosu úpadek společnosti a vlastního ubezpečování se, že já jsem ten ‚normální‘,“ vysvětluje popularitu podobných akcí doktorand na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Jan Zápotocký.

„Úplně nový fenomén to ale není, vezmeme-li v potaz kočovné společnosti, které v 19. století přivážely do měst různé freakshows (jedince s anomáliemi – pozn. red.). Sociální sítě a globální trend attention economy (ekonomika pozornosti popisuje lidskou pozornost jako komoditu – pozn. red.) tyto rituály ale výrazně znásobily,“ podotýká.

Normalizace násilí není nikdy správná, upozorňuje. „Souboje jsou silně ritualizované, například skrze akt výzvy. Odmítnout výzvu do clashe může vést k ostrakizaci dítěte, kyberšikaně. V případě desetiletých dětí, které se, byť dobrovolně, kopou do hlavy, je celý fenomén samozřejmě závažnější než u dospělého člověka, který sleduje clash jen jako škodolibé guilty pleasure (tajné potěšení - pozn. red.) a druhý den jde zase do práce,“ vysvětluje.

Podle něj jsou děti při organizaci bojů ovlivněny dlouhodobými trendy narcismu a kultu těla, kterým podléhají v čím dál mladším věku. „Zatímco v minulosti se souboje mezi dětmi o největšího rváče držely uvnitř tříd, škol a ‚dětských gangů‘, díky fenoménu Clash of the Stars můžou děti zazářit víc,“ upozorňuje.

„Na rozdíl od původního formátu se ale jedná spíš o regulérní souboje, ne bizarní podívanou zkrachovalých influencerů. Souvisí s tím i snaha souboje nemedializovat, mazat příspěvky, komunikovat skrytě. Částečně to připomíná tzv. třetí poločasy fotbalových ultras (domluvené rvačky po fotbalových zápasech – pozn. red.),“ říká Zápotocký.