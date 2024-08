Ve videu hajlovala, teď případ řeší kriminalisté. ‚Dělala jsem mažoretky,‘ brání se influencerka

Třiadvacetiletá influencerka Hana Gelnarová o víkendu zveřejnila na svém Instagramu video, na kterém s přáteli pochoduje se zdviženou pravicí. V pozadí navíc hraje německá pochodová hudba, za nimi na obrazovce je německá vlajka a symbol železného kříže. Dívka sice vzápětí video smazala, po sítích se ale šíří dál. Případem už se zabývají i pražští kriminalisté, jak potvrdila serveru iROZHLAS a Radiožurnálu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Praha 16:00 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Já se vlastně ani nedivím, že my “influenceři” máme ve společnosti špatné jméno, když nedávno jeden chtěl vraždit homosexuály a druhá na videu hrdě hajluje…

A oba z Clash of the Stars… pic.twitter.com/cARNzqogZJ — Sváťa Barek (@BarekSvata) August 11, 2024

Gelnarová na několikavteřinovém videu pochoduje s dalšími třemi mladými lidmi. Na sítě k němu přidala popisek: „Synchronizace 0. Nevadí, do příště doladíme“.

Po vlně kritiky pak v pondělí zveřejnila omluvné video, ve kterém tvrdí, že nevěděla, jaké gesto předvádí. „Já jsem se přidala k ostatním. Jela jsem si tam mažoretky a vojáčky. Bohužel jsem to neznala. Můžete si myslet, jaká jsem hloupá, že neznám tady tyhle věci. Teď už to samozřejmě vím,“ vysvětlovala hajlování.

„Znám svou pravdu a lidi, co mě znají, ví, že já taková nejsem. V životě nedělám tyhle špatné věci, nejsem ten typ člověka,“ hájila se.

Německý Vogue vybral na letní titulní stranu 102letou přeživší holokaustu. Stále o tématu vzdělává mladé Číst článek

„Když jsem se dozvěděla, co to znamená, okamžitě jsem storýčko smazala, ale už bylo pozdě a bylo jasné, že se to potáhne. Kdybych věděla, co to znamená, je jasné, že bych to tam nedala,“ uzavřela influencerka.

O případ už se ale začala zajímat policie. „Mohu potvrdit, že tuto věc prověřují pražští kriminalisté. V současné chvíli k případu nejsou žádné informace ke zveřejnění,“ napsala serveru iROZHLAS a Radiožurnálu mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Hajlování na veřejnosti může být totiž trestné. Podle Filipa Ščerby, vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého, je ale potřeba prokázat projev sympatií k nacismu.

„Trestné je gesto, zdvižení pravice tehdy, jestliže je to opravdu projev sympatií, jestli je to učiněné v kontextu, ve kterém je to připomenutí nacistické ideologie a podobně, například při pochodu nebo demonstraci,“ vysvětlil Ščerba. „Pokud by to byla legrace mezi přáteli, tak by se to asi nemuselo dát vykládat jako projev sympatií k nacismu,“ doplnil.

Zájezd do Osvětimi

Gelnarové se pak v tomto týdnu zastala influencerka Anita Bittnerová, kterou na Instagramu sleduje na 159 tisíc lidí. „Dobře, nevědomost nechápu. Ale co to je? To jsme všichni tak měkký, že jsou lidi ublížený, že někdo někde zahajluje?“ prohlásila ve videu.



OVĚŘOVNA: Evropští politici jsou příbuzní nacistů, tvrdí řetězové e-maily. Zdroje pochází z Ruska Číst článek

Také ona čelila za svůj postoj kritice, někteří jí pod příspěvek napsali, že by kvůli takovým lidem měly být pro všechny studenty povinné exkurze do koncentračních táborů, například do Osvětimi. Servery Super.cz a Novinky.cz pak informovaly na Instagramu o své podobné výzvě.

„Být influencerem přináší i určitou zodpovědnost. Proto jsme se dohodli, že pokud se nám ozvete do zpráv, rádi vám oběma věnujeme poznávací zájezd s exkurzí do Osvětimi,“ napsaly na sociální síť.

Gelnarová má na sociální síti Instagram přes 200 tisíc sledujících, na Tiktoku třikrát tolik. Proslavila se hlavně svou účastí v reality show Likehouse a Survivor. Je také součástí zápasů influencerů známých jako Clash of the Stars.

top 10 insane vet pic.twitter.com/hj5UePgQcL — anča (@durdenovodevce) August 12, 2024