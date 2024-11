Jurečka: Naprostou většinu agend se státem lidé příští rok vyřídí digitálně

Lidé i firmy nebudou muset podle vicepremiéra pro digitalizaci a ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) od příštího roku v naprosté většině agend chodit na úřad, ale vyřídí je elektronicky. Informoval o tom na středeční tiskové konferenci. Další novinky představili ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Praha 14:28 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V roce 2025 bude podle Jurečky plně digitalizovaná Česká správa sociálního zabezpečení a 95 procent agend ministerstva práce a sociálních věcí.

24:01 Rezistence státní správy vůči změně je velká. Digitalizaci komplikují změny zákonů, myslí si Koubský Číst článek

V únoru půjde do ostrého provozu portál ministerstva vnitra se 114 službami a portál dopravy se rozšíří tak, že bude poskytovat 90 procent nutných úkonů v dopravě elektronicky.

V příštím roce bude možné jít podle ministra vnitra Víta Rakušana k volbám s eDokladem v mobilu místo občanského průkazu a do eDokladů v příštích měsících přibude například i řidičský průkaz. Většinu agend resortu vnitra pokryje chystaný portál, který bude úřad v lednu testovat. Během roku by měl být hotový také nový centrální registr zbraní a kompletní digitální správa voleb.

Tlak na úspory v digitalizaci vede do slepých uliček, které jsou ve výsledku dražší, myslí si Bérová Číst článek

Portál dopravy se podle ministra Martina Kupky rozšíří o další desítky funkcí. Půjde například o možnost posílání notifikací o platnosti technické prohlídky vozidla (STK), řidičského průkazu, povinného ručení či dálniční známky nebo elektronický balíček pro profesionální řidiče, kteří nově budou mít jako součást řidičského průkazu i průkaz profesní způsobilosti. „Stále ale bude zachována možnost dojít si tyto věci vyřešit fyzicky na úřad,“ podotkl Kupka.

Do února příštího roku měla být podle zákona o právu na digitální služby veškerá agenda státu digitální. To se ale zřejmě nestihne, protože u některých služeb to podle odborníků nedává smysl z hlediska efektivity, četnosti využívání a finanční náročnosti.