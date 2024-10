Ministerstvo uzavřelo smlouvu o krizové komunikaci digitalizace za půl milionu. Bartoš o tom nevěděl

Digitalizace stavebního řízení se stala palčivým problémem vlády Petra Fialy (ODS). To si uvědomovali i na odboru digitalizace a informačních systémů ministerstva pro místní rozvoj. Hned den poté, co premiér oznámil, že odvolá Ivana Bartoše (Piráti), podepsal ředitel odboru smlouvu s externí firmou za celkem 605 tisíc. Má navrhnout, jak bude resort digitalizaci vysvětlovat veřejnosti v krizové komunikaci. Praha 5:00 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo pro místní rozvoj chce od nového roku zrušit post kancléře ministra | Zdroj: Profimedia

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že navrhnu prezidentu republiky odvolání Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ke dni 30. září tohoto roku,“ řekl v úvodu mimořádné tiskové konference premiér Petr Fiala. K takovému kroku se odhodlal v úterý 24. září.

Hned druhý den pak ministerstvo pro místní rozvoj podepsalo smlouvu se společností Actum X za celkem 605 tisíc korun. Firma má podle předmětu smlouvy resortu navrhnout krizovou komunikační strategii. Hlavní téma? Digitalizace stavebního řízení.

„Předmětem objednávky jsou služby týmu odborných specialistů, kteří navrhnou strategii krizové komunikace tématu Digitalizace stavebního řízení a digitalizace územního plánování včetně implementační strategie pro jednotlivé aktivity, jako jsou mj. digitální kampaň na soc. sítích, pronájem reklamního prostoru v hromadných sdělovacích prostředcích, akce pro média,“ píše se ve smlouvě, která je zveřejněná v registru smluv.

Potřeba krizové komunikace

Smlouva, o které informoval i server Novinky.cz, vznikala ještě za působení ministra Bartoše. „Objednávka se připravovala v době působení ministra Bartoše. Souhlas s objednávkou je v kompetenci vrchní ředitelky sekce,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Petr Waleczko.

Odvolaný ministr ale redakci řekl, že o takovém záměru vůbec nevěděl. „O tomto kroku ani jeho přípravě jsem informován nebyl, tedy nemohu bohužel poskytnout více informací,“ uvedl.

Vysvětlení, proč resort k uzavření takové smlouvy přistoupil, tak nabídl mluvčí Waleczko: „Důvodem pro uzavření objednávky byla potřeba krizové komunikace ohledně digitalizace stavebního řízení včetně komunikace postupné úpravy systémů.“

Právě digitalizace pak byla hlavním a jediným vysloveným důvodem, proč premiér Bartoše z vlády odvolal. „Myslím, že si ani nepřipouští, v jak reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ zkritizoval ho Fiala a pokračoval: „Lidé nás volili s tím, že dokážeme zlepšit fungování státu, a my musíme jejich očekávání naplnit.“

Ministerstvo navíc bude smlouvu o krizové komunikaci k digitalizaci stavebního řízení proplácet i nadále, i když vláda v minulém týdnu oznámila, že stávající systém už nehodlá dál vyvíjet a vypíše zcela novou zakázku. Vyplynulo to z odpovědi mluvčího Waleczka, který dodal, že zatím z kontraktu nebylo nic proplaceno.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který dočasně dostal stavební řízení na starost, uvedl, že plně funkční digitalizace stavebního řízení se očekává 1. ledna 2028.

Už v srpnu informovaly novinky.cz o tom, že Bartošovi má s komunikací pomoct trojice lidí, která pro Piráty již dříve pracovala. Ministerstvo pro místní rozvoj s nimi uzavřelo smlouvy až na jeden a půl milionu korun. Například jedna z nich, Magdalena Boukhemisová měla podle smlouvy poskytovat služby strategické komunikace.

„Tyto osoby byly vybrány na základě poptávkového řízení. Po splnění základních požadavků týkajících se zkušeností a referencí rozhodovala nejnižší nabídková cena,“ vysvětlil tehdy Waleczko s tím, že se ekonomicky vyplatí mít v týmu tiskového odboru externisty.

S digitalizovanými systémy stavebního řízení mají stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění 1. července. Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dříve uváděl, že systémy spraví, nakonec byl ale koncem září premiérem Petrem Fialou (ODS) odvolán. Piráti poté opustili vládu. Nové systémy by měly být dodány jednotně, nikoliv po částech a hotové by měly být do roku 2028.