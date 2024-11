Rezistence státní správy vůči změně je velká. Digitalizaci komplikují změny zákonů, myslí si Koubský

Úřady dostaly v roce 2019 pět let na digitalizaci státní správy. Vláda bude mít brzy na stole návrh, který termín dokončení digitalizace posouvá z února 2025 na rok 2027. „Není divu, že to trvá takhle dlouho a odklad je nezbytně nutný. Termín v únoru příštího roku je naprosto nereálný,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Praha 21:22 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úředník | Zdroj: Shutterstock

„Rezistence státní správy vůči jakékoliv změně je velká. Stejně jako by byla u jakéhokoliv jiného takto velkého a složitého systému,“ vysvětluje Koubský v pořadu Online Plus, proč není možné termín dokončení digitalizace dodržet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se má rozbít dominance společnosti Google ve vyhledávání? Poslechněte si celý pořad Online Plus

„Digitalizace v mnoha případech nedává smysl dřív, než se změní pravidla a procesy. V případě státní správy to znamená zákony, a to už je problém, který jde mimo digitalizaci samotnou,“ dodává další důvod komplikací.

Zda se podaří digitalizaci dokončit v posunutém termínu o dva roky později se ale podle Koubského také nedá s jistotou předpovědět. „Záleží to na mnoha těžko předvídatelných okolnostech, třeba jak se podaří vypsat soutěže na chybějící IT zakázky, které jsou zapotřebí, a jak soutěže budou probíhat.“

„V Česku se navíc velice často stává, že se odvolá některý z opomenutých uchazečů, načež do toho musí vstoupit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a všechno se dál zdržuje,“ připomíná vědecký redaktor. „Pokud to bude probíhat podle tohoto schématu, nemusí stačit ani ty dva roky.“

Ministerstvo uzavřelo smlouvu o krizové komunikaci digitalizace za půl milionu. Bartoš o tom nevěděl Číst článek

Řešení za pochodu

Jedním z oficiálních důvodů návrhu na odklad má být také to, že podle části vlády nemají některé úkony vůbec smysl digitalizovat. Když se například vytváří portál pro agendu, kterou využívá třeba jen jeden člověk za rok, stojí to podle ministrů přibližně stejně, jako stojí výroba portálu pro běžné úkony.

Koubský namítá, že taková diskuse je zbytečná, jelikož řešení by mělo vyplynout z důkladné analýzy celé problematiky. „Spíš mě zaráží, že ta analýza zatím ještě není hotová, a že se to bude řešit za pochodu.“

Na počátku procesu si stát zhotovil inventuru, jaké všechny úřední úkony a agendy úřady vykonávají a vykonávat musí. Mělo zde dojít i k proškrtávání zbytečných úkonů.

„Není to tak jednoduché jako v soukromém sektoru, protože to většinou přímo předepisuje zákon, které služby tam mají být a které ne. A i když je to míněno sebelépe a sebelogičtěji, tak to nejde jen tak škrtnout, většinou by se musel změnit zákon,“ vysvětluje Koubský.

Proč měla podle verdiktu Evropské komise Meta zneužít dominantní postavení své sociální sítě Facebook? Jak se má rozbít dominance společnosti Google ve vyhledávání? Poslechněte si celý pořad Online Plus nahoře v audiozáznamu.