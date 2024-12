Do České republiky přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba. Příčina zatím není jasná

Do Česka přestala proudit ropa z ropovodu Družba, informuje server Novinky.cz. Informaci potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) i mluvčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl. Česko prostřednictvím ropovodu Družba pokrývá 58 procent své spotřeby. Důvody, proč ropa přestala téct, zatím nejsou známé. S ropovodem byly problémy už v neděli 1. prosince, kdy polský operátor oznámil závadu a únik ropy. Aktualizováno Praha 10:50 4. 12. 2024 (Aktualizováno: 11:20 4. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle státního provozovatele ropovodů společnosti Mero není zásobování Česka ropou nijak ohroženo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„O situaci víme a jsme v kontaktu se všemi relevantními aktéry,“ sdělil ministr Vlček serveru Novinky.cz. Zároveň připomněl, že Česko má ropy dost a rafinérie jsou na obdobné situace dobře připraveny. „Zároveň máme nastaven robustní systém státních hmotných rezerv,“ dodal Vlček.

Ropovodem Družba k nám v tuto chvíli neteče ropa. Ukazuje se, že jsme udělali správné rozhodnutí investovat do posílení přepravní kapacity přes ropovod TAL, kde jsou dodávky stabilní. Nehrozí tak, že by nebyl dostatek ropy pro potřeby domácností a firem. Rafinérie v Česku jsou na… — Lukáš Vlček (@MinistrVlcek) December 4, 2024

Podle ministra nehrozí případný nedostatek ropy pro potřeby domácností a firem, protože stabilně pokračují dodávky přes italský ropovod TAL. „Na situaci ale preventivně zareagujeme, proto dnes (ve středu) vládě navrhnu schválit zápůjčku ropy ze státních hmotných rezerv pro společnost Unipetrol, která bude využita v případě, že nebudou dodávky obnoveny,“ podotkl Vlček.

Ani podle státního provozovatele ropovodů společnosti Mero není zásobování Česka ropou nijak ohroženo, pokračují dodávky západní cestou a pro případ nutnosti jsou připraveny zásoby ze státních rezerv. Situaci kolem Družby Mero prověřuje, uvedla mluvčí Barbora Putzová.

Důvody

„V tuto chvíli to není jisté,“ odpověděl mluvčí ministerstva Marek Vošahlík na dotaz, z jakého důvodu ropa neteče. K podobné situaci došlo už v roce 2019, kdy byla ropa přes ropovod Družba kontaminována. S ropovodem byly problémy už v neděli 1. prosince, kdy polský operátor ropovodů PERN oznámil závadu a únik ropy na severní větvi Družby.

Zastavení dodávek přes ropovod Družba potvrdila i společnost Orlen Unipetrol. Z preventivních důvodů už požádala Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o předjednání půjčky ropy z hmotných rezerv státu pro zajištění kontinuity výroby a dodávek pohonných hmot v ČR. „V současné chvíli výroba pohonných hmot probíhá bez přerušení a jejich dostupnost na českém trhu není ohrožena,“ řekl Kaidl.

Provozovatel ropovodu státní podnik Mero situaci kolem Družby prověřuje. „Na obdobné situace je Česko připraveno v rámci zásob Správy státních hmotných rezerv. Pro případy krátkodobého výpadku zásobování jsou k dispozici strategické zásoby ropy a ropných produktů, které pokryjí fungování státu po dobu 90 dní. Zásobování západní cestou, tedy z ropovodů TAL a IKL, běží bez problému,“ uvedla Putzová.

Dosud ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 58 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Mero loni spustilo práce na rozšíření TAL. Projekt za přibližně 1,6 miliardy korun má od příštího roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle současných plánů státu zcela odstřihnout od ruské ropy.