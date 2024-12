Expolicista se u soudu přiznal k napadení dívek před klubem v Praze. Jednu tahal za vlasy po zemi

Obvodní soud pro Prahu 5 začal řešit případ expolicisty Tomáše S. a jeho kolegyně Martiny K. Muž před barem napadl 19letou dívku, strhl ji na zem, odhodil do silnice a zlomil jí kotník. Při čtvrtečním hlavním líčení se přiznal, že před nočním klubem napadl několik dívek. On i jeho kolegyně činu ve čtvrtek litovali. Před soudem s nimi stojí i další jejich bývalý kolega, které je obžalován z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Praha 21:58 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný policista Tomáš S. u Obvodního soudu pro Prahu 5, kteří v únoru napadl několik dívek před nočním klubem na pražském Smíchově | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tomáš S. u soudu popsal události, které napadení předcházely. U baru se prý bavil s jednou dívkou a jiná se jim do hovoru snažila vstoupit a nechtěla odejít. Proto ji odstrčil. Řekl, že za večer vypil asi šest malých piv a několik míchaných alkoholických nápojů, napadené dívky prý neznal.

Venku se konflikt vystupňoval. Další dívku tahal za vlasy, hodil ji do silnice a zlomil jí kotník. To vše obžalovaný přiznal a omluvil se. Jeho partnerka Martina K. mu měla při napadení podle obžaloby pomáhat.

Oba u soudu činů litovali. Muže státní zástupce viní z těžkého ublížení na zdraví, zneužití pravomoci úřední osoby a z výtržnictví. Jeho kolegyni z výtržnictví. S tím ale jejich obhájce Radek Hlaváček nesouhlasí.

„Uhradil náhradu škody zdravotní pojišťovně a omluvil se paní poškozené s návrhem na vyrovnání, takže se k tomu v rámci sebereflexe snaží přistoupit,“ řekl Hlaváček.

„V tuhle chvíli je spor hlavně o právní kvalifikaci. Domníváme se, že právní kvalifiace zvolená státním zastupitelstvím je nesprávná,“ zdůraznil Hlaváček. Doplnil, že by podle něj připadalo v úvahu zavinění z nedbalosti.

„V návrzích je třeba zohlednit veškeré skutečnosti, které vyjdou najevo během hlavního líčení ve vztahu ke skutku. Takže všechny jeho okolnosti, intenzita, následky nebo intenzita zavinění,“ vysvětlil státní zástupce Michal Muravský.

Pro obžalované navrhl podmíněné tresty. Upozornil ale, že návrhy trestů ještě nejsou definitivní.

Další policista z místa

Spolu s dvojicí se ve čtvrtek u soudu zpovídal i další někdejší policista. Muravský ho viní z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Když přijel na místo konfliktu jako člen hlídky, napadení dívek pouze přihlížel a nijak mu nezabránil. Státní zástupce navrhl soudu, aby ho potrestal peněžitým trestem 50 tisíc korun nebo půlroční podmínkou.

Polisista u soudu tvrdil, že přijel před bar s informací, že má pomoci napadenému kolegovi. Nevěděl, že jeho tehdejší kolega sám někoho napadl. Viděl pouze, jak klečí na dívce, což by podle něj byl standardní zákrok, pokud by kolega nebyl v klubu pouze za zábavou. „Když to vidím zpětně, je mi líto, že jsem tomu konfliktu nezabránil,“ uvedl.

Tento muž, který od policie již odešel, nesouhlasí s obviněním z trestného činu. Jeho advokát navrhl, aby soud vyhodnotil jeho jednání jako kázeňský přestupek.

Policie už dřív jednání hlavní dvojice odsoudila a omluvila se za ně. Tomáše S. propustila a jeho kolegyni postavila mimo službu. U policie už nepracuje ani další obžalovaný policista, který na místo přijel zasahovat a činům nezabránil. Soud bude pokračovat v lednu.

Opilý policajt ve slavnostní uniformě brutálně zaútočil na devatenáctiletou dívku, pomáhala mu i jeho přítelkyně, také strážkyně zákona. Všichni byli na akci v pražském klubu Phenomen.



Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit. pic.twitter.com/9aFgMOXu6G — Désolé olé (@desoleole) March 14, 2024