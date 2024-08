Foltýn říká věci narovinu, tvrdí lidovec. Měl by spojovat a být apolitický, oponuje poslanec z ANO

Vládní koordinátor komunikace Otakar Foltýn o sobě dal vědět zejména ostřejšími výroky na adresu obdivovatelů ruského režimu. „Problémem je všeobecná komunikace pana Foltýna, na takovém místě nemá co dělat,“ říká v Pro a proti Pavel Růžička (ANO). „V době bezprecedentní bezpečnostní situace není možné dávat prostor lidem, kteří podporují Putinův režim,“ oponuje Šimon Heller (KDU-ČSL). Praha 12:49 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otakar Foltýn, vládní koordinátor strategické komunikace | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si Otakar Foltýn vede ve funkci koordinátora strategické komunikace?

Heller: Jsem přesvědčen, že Otakar Foltýn mluví jasně a srozumitelně. A to bylo to, co se od něj požadovalo a co sliboval při nástupu do funkce. To, že jsou některé jeho výroky expresivní a drsné, je pravda. Nicméně oceňuji, že říká věci na rovinu a nechodí kolem horké kaše.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výroky vládního koordinátora Foltýna

Růžička: Plukovníka Foltýna je velice složité komentovat. Pořád je ve vojenské hodnosti a neustále se na něj vztahuje zákon 221 z roku 1999 o vojácích z povolání, který říká, že přestupku se dopouští ten, kdo jinému ublíží na cti, zesměšní ho, nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

Na debatě na okraji filmového festivalu ve Slavonicích plukovník Foltýn řekl: „Proč někteří lidé obdivují a blahořečí tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův. Jsou to lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu? Anebo jsou to prostě jen svině?“ Co přesně vám na tom výroku přijde nepatřičné?

Růžička: Nechtěl bych hodnotit jedno vystoupení, ale toto zapadá do celého jeho působení. Koordinátor by měl lidi spojovat. Nevím, jakým způsobem je jeho činnost smířlivá a pozitivní. Pan Foltýn říká prázdné fráze, to je prostě špatně.

Rozhodně nejde o není zakopávání příkopů. Koordinátor strategické komunikace by měl být člověk, který se pohyboval v médiích, který je vyrovnaný, ne jako pan plukovník Foltýn.

Heller: Souhlasím, že ten výraz byl expresivní, tvrdý. Nicméně já mu rozumím a z hlediska jasné komunikace jsem přesvědčen, že většina občanů v našem státě jasně pochopila, co tím Otakar Foltýn chtěl říct. Zdůrazňuji, že Putin rozpoutal válku, organizuje vraždění na Ukrajině a pak slyšíme od řady našich občanů i politiků, že tomu tak není, že to bylo všechno jinak.

Politika?

Má Otakar Foltýn kvalifikaci, aby byl i opozicí vnímaný jako někdo nadstranický?

Růžička: Nedovedu si představit, že by nám dneska Andrej Babiš řekl, že si pozveme na klub Otakara Foltýna. Je třeba se podívat na jeho facebookový profil předtím, než šel dělat koordinátora. Byla tam dehonestace prezidenta, Andreje Babiše a dalších.

Už v té době jsem na výboru říkal generálu Opatovi, ať Otakar Foltýn, který byl v té době ještě neznámý, nedělá politiku, protože voják má být apolitický. A ten mi pak říkal, že s panem Foltýnem mluvil, že ho na to upozorňoval, ale že je těžké mu něco vysvětlit.

Heller: Jsem přesvědčen, že ano. Dělat politiku je krásný pojem. Ale pokud někdo upozorňuje na rizika spojená s Ruskou federací a řadou dalších států jako jsou Írán a Čína, tak to není tvoření politiky. Potom bychom museli říct, že politiku dělají tajné služby, BIS a mimo jiné i Otakar Foltýn.

Jasně říká, že Putin na Ukrajině rozpoutal válku a vraždí její občany a že kdo podporuje Putinův režim tady v Česku, tak je to špatně. Jsem přesvědčen, že to je nadstranická komunikace v zájmu státu. A naopak se podívejte, komu tyto výroky vadí. Jsou to politici z SPD, je to Miloš Zeman, který držel proruskou linku.

Může koordinátor strategické komunikace skutečně spojovat společnost? Poslechněte si celé Pro a proti nahoře v audiozáznamu.