Graubner: Papež František nastavil zrcadlo Evropě. V pátek bude v katedrále svatého Víta rekviem

Papež František nastavil podle pražského arcibiskupa Jana Graubnera zrcadlo Evropě, která je trochu zahleděná do sebe. Přitáhl pozornost k lidem žijícím v jiném prostředí, řekl v České televizi. V pátek v 18.00 bude za papeže, který zemřel v pondělí ráno ve věku 88 let, slouženo rekviem v pražské katedrále svatého Víta. Praha/Vatikán 14:24 21. dubna 2025

Papež podle Graubnera nastavil Evropě zrcadlo tím, že překvapil akcentováním témat, jako je chudoba. Přišel totiž z jiného kontinentu.

„V Evropě jsme zvyklí na trošku jiné standardy a jeho akcent na ty na okraji, na chudé, na vyloučené, nedoceněné, to bylo pro Evropu překvapením,“ řekl Graubner Radiožurnálu. Ačkoliv vliv podle něj mělo i to, že papež František byl z jezuitského řádu, hlavní podle Graubnera bylo, že pocházel z latinské Ameriky. „Byl z chudého prostředí a tím byl ovlivněn,“ komentoval Graubner.

Zatímco v Evropě je podle pražského arcibiskupa role křesťanství slabší, církev se dnes rozšiřuje hlavně v Africe a Asii. „Žijeme v době, kdy se církev tak trochu přesouvá z Evropy do jiných kontinentů,“ vylíčil.

‚Vnímat širší svět‘

„Myslím, že bylo velmi důležité, aby otevřel ten světový pohled. Domnívám se, že to nám stále ještě velmi chybí. Protože když se zeptáme kohokoliv na ulici, jestli ví něco o církvi v Africe, tak myslím, že nám nikdo nic neodpovím,“ myslí si arcibiskup.

„Maximálně, tam chodí misionáři, a přitom tam církev nejvíce roste. Takže musíme být trochu připravenější na to, abychom se naučili vnímat širší svět,“ popsal Graubner.

Postava papeže má podle pražského arcibiskupa hlavně morální roli. Není prý politikem, i když je představitelem malého státu. „Myslím, že papež František ukazoval, jak mu například záleží na míru,“ doplnil.

„Jistě není snadné mluvit o konkrétních situacích a řešit třeba Rusko, Ukrajinu, Izrael nebo arabský svět. To jsou konkrétní věci, ke kterým papež může dávat výzvy, ale nemá moc právo do nich zasahovat. Především se o to snaží v duchovní rovině – a to myslím, že dělal papež František s dost velkým akcentem,“ zhodnotil Graubner.

Konkláve

Termín pohřbu papeže zatím není znám. Po něm by měli být svoláni kardinálové, kteří budou volit novou hlavu církve. Právo volit mají do věku 80 let, jediný český kardinál Dominik Duka kvůli věku proto už volit nebude.

Graubner očekává, že by volba nového papeže mohla skončit do dvou nebo tří dnů poté, co bude svoláno konkláve. Delší volbu, třeba měsíc, nečeká. „To snad bylo kdysi ve středověku, když se nemohli dohodnout. V posledních volbách to bývala dvě nebo tři kola,“ podotkl.

„Nechci si hrát na proroka, protože se tradičně říká, že kdo vchází do konkláve jako papež, vychází jako kardinál. Když se to o někom dopředu říká, tak to pak nevyjde. Vždy je to nějakým způsobem překvapení,“ uzavřel.

Vzhledem k velkému množství neevropských kandidátů je podle něj možné, že opět zvítězí neevropský kandidát.