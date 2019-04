Neřeknu, tajil jednání o hale Babiš. Sáblíková by mohla trénovat na Hlinsku, potvrdil hejtman

Nejdřív to byl Velký Osek, potom Nové Město na Moravě a naposledy Brno. A teď se mluví o další lokalitě: nová hala pro rychlobruslaře by mohla vyrůst u Hlinska. Serveru iROZHLAS.cz to řekl pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD. S projektem podle něj přišel rychlobruslařský svaz. Jednání aktuálně probíhají, což potvrdil už dříve i premiér Andrej Babiš (ANO). Původní zpráva Hlinsko 6:00 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková slaví se svým trenérem Petrem Novákem | Zdroj: Reuters

„Halu Martiny Sáblíkové řeším už dlouho. Potkal jsem se s ní opakovaně po olympijských hrách i teď, když vyhrála ty medaile. Je ostuda, že tady taková hala není,“ řekl na dotaz serveru iROZHLAS.cz minulou neděli premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda vlády sliboval profesionální halu pro rychlobruslaře veřejně a opakovaně. Naposledy to bylo, když rychlobruslařka Martina Sáblíková zajela zkraje března dva světové rekordy ve dvou dnech na trati v kanadském Calgary.

Babiš původně přišel s tím, že by se nové sportoviště mohlo umístit u Brna. Projekt ale nakonec zkrachoval, rychlobruslařský svaz to odmítl kvůli nízké nadmořské výšce. Teď to vypadá, že je na stole nový záměr, jak Babiš uvedl minulý týden.

„Teď jsem se dozvěděl, že je projekt, že je už nějaký pozemek, že to řeší nějaký kraj a nějaké město a já říkám fajn, když to vyřešíte, tak přijďte a zkusíme vám pomoci s financováním,“ pokračoval premiér.

Konkrétní lokalitu ale říct odmítl: „Nechci, vy tam budete hned volat a všichni se budou vyjadřovat.“ Komentovat to nechtěl ani trenér Sáblíkové Petr Novák, který loni na podzim kandidoval jako nestraník za hnutí ANO na Chrudimsku do Senátu.

Hala u Hlinska

Server iROZHLAS.cz proto obeslal všechna hejtmanství. Jejich odpověď však byla vesměs totožná: my halu pro rychlobruslaře neřešíme. Ovšem s výjimkou jednoho, a to pardubického hejtmana Martina Netolického. „Jednání probíhají,“ zněla ve zkratce jeho reakce.

Na kraj se podle Netolického obrátil přímo rychlobruslařský svaz s tím, že by profesionální hala mohla vyrůst poblíž Hlinska. Město leží v nadmořské výšce zhruba 600 metrů, což odpovídá dřívějším nárokům trenéra Nováka.

„My jsme si hlavně s trenérem vyměnili nějaké informace. Pochopitelně jsem jednal o této věci i s panem Hniličkou (vládní zmocněnec pro sport – pozn. red.) a vyčkávám na konkrétnější podobu té představy,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

Rychlobruslařská hala v Inzellu, kterou dává za vzor trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák | Foto: Soenar Chamid/AFLO | Zdroj: Reuters

Klíčový bude podle Netolického způsob financování celého projektu. „Pokud bude všeobecná shoda a stát se postaví čelem k financování, tak lze o této záležitosti jednat. Pardubický kraj může ve spolupráci s městem přispět dominantně na úpravu okolí, parkovacích ploch, případně do silniční infrastruktury,“ pokračoval hejtman.

Na kolik peněz by měla stavba sportoviště vyjít, Netolický ale neřekl. „Zatím je to předčasné. Nemáme v ruce nic jiného než studii, která vznikla pro Nové Město na Moravě. Ta musí být samozřejmě upravena pro tu lokaci zvažovanou na Hlinecku. V tuto chvíli tak ani nevíme náklady, ochota by ale asi byla,“ doplnil.

Příliv turistů

Obecně však Netolický projekt haly v Pardubickém kraji vítá. „Já vítám každou příležitost, která přivádí (turisty – pozn. red.) a zatraktivňuje Pardubický kraj, a zvlášť Hlinecko, pokud by to nebylo pouze v hlavách představitelů svazu, ale dostalo by to konkrétní podobu. Dostalo by zásadní impulz,“ doplnil.

Zástupci rychlobruslařského svazu v čele s předsedou Josefem Nechutným mají příští týden jednat o vzniku nové haly oficiálně také se starostou Hlinska Miroslavem Krčilem (za ČSSD). Ten to považuje za „zajímavou myšlenku“, jak nyní řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Nejdřív chci slyšet pana Nováka, potažmo pana šéfa svazu, s čím přijdou. Ale samozřejmě ta spolupráce s panem Novákem a jeho týmem už existuje. Oni u nás přes léto trénují na zimním stadionu. Není to tak, že bychom se vůbec neznali. Naopak,“ dodal starosta Krčil.

Hala pro rychlobruslaře Halu pro úspěšnou českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou sliboval například po olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. Plány měl třeba i další premiér za ČSSD Bohuslav Sobotka. Tehdejší projekt ve Velkém Oseku za 1,5 miliardy ale nevyšel. Společnost, která jej chtěla realizovat, totiž zkrachovala.

Další záměr tu byl i v roce 2014 po olympiádě v Soči. Postavit halu v Novém Městě na Moravě se tehdy ale také nepodařilo. „Čekáme na rozhodnutí z nejvyšších míst," uvedl tehdy starosta Michal Šmarda (ČSSD).

Poté již se sliby a návrhy přišel Andrej Babiš. Současný premiér s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou se však s rychlobruslařským svazem a trenérem Novákem od začátku neshodli na místě, kde by měla hala stát. Politici by ji chtěli mít spíš ve větším městě, rychlobruslaři zase ve vyšší nadmořské výšce.

I proto v roce 2015 ztroskotal nadějný nápad umístit halu do Brna, se kterým přišel Babiš (tehdy ještě v pozici ministra financí) s někdejším primátorem Brna Petrem Vokřálem (ANO).