OSN dala HHC na seznam zakázaných drog. ‚Rozhodnutí komise nemusíme přijmout,‘ říká expert

Ještě na začátku minulého roku bylo HHC v obchodech označených konopným listem běžně dostupné. V současnosti se nesmí prodávat, povolené je jen jeho držení. I to by se ale mohlo změnit. Komise OSN pro narkotika látku zařadila mezi světově zakázané drogy, a Česko na to musí reagovat, říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

HHC mělo patřit k psychomodulačním látkám povoleným k regulovanému prodeji. OSN jej ale přidala na seznam světově zakázaných drog

„Česká republika nemá jinou variantu. Je nucena tímto rozhodnutím zařadit HHC na seznam regulovaných návykových látek,“ uvádí Jakob.

Látka by tak byla dostupná jen pro vědecké účely. Jak je možné, že Česko uvažovalo o legalizaci látky, která je nakonec světově zakázaná? „Protože v té době HHC zakázaná nebyla. Nebyla to kontrolovaná látka. Byla volně dostupná, neregulovaná. Proto se očekávalo, že bude jedním z kandidátů na psychomodulační látky,“ odpovídá Lucia Kiššová, ředitelka odboru vlády pro protidrogovou politiku.

Pravděpodobný zákaz HHC podle resortu ale nijak neovlivní spuštění regulovaného prodeje jiných látek ze seznamu. Start je naplánovaný na červenec, stále se ale čeká na souhlas Evropské komise. Legalizace má zabránit vývoji nových syntetických drog, vysvětluje Lucia Kiššová.

„Když povolíte méně rizikovou látku, tak předpokládáme, že nebude tendence výrobců vymýšlet a vyrábět více rizikové látky,“ popisuje.

Možnost podání výhrady

Dospělí by v regulovaném režimu měli legální přístup ke kratomu a konopí s nízkým obsahem THC. Vyškrtnutí HHC je ale chyba, říká Viktor Mravčík, jeden z autorů zákona, který zároveň dvacet let vedl Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. „Hexahydrokanabinol je látkou, která se velmi pravděpodobně hodí mezi psychomodulační látky vzhledem ke svým vlastnostem,“ myslí si.

Látka má psychotropní účinky podobné jako konopí, ale míň intenzivní a návykové. Mravčík připomíná i to, že Česko může proto rozhodnutí komise OSN podat výhradu. „Tam je přímo zakotven mechanismus, který umožňuje neakceptovat rozhodnutí komise u toho narkotika. Máme na to právo, není to nic protiprávního, není to žádný punk.“

Zavedení regulovaného prodeje jiných méně nebezpečných drog prodejci vítají, byť s minimálně půlročním zpožděním a v menším rozsahu. Chaotický vývoj jim ale vadí, pokračuje mluvčí Asociace zodpovědných distributorů Erik Zahradil.

„Není v tuto chvíli úplně jasné z komunikace s ministerstvem ani to, jestli se vlastně stíhá původní předpokládaný deadline k 1. červenci, protože nejsou hotové prováděcí předpisy, nejsou hotové formuláře pro to, aby se lidé mohli registrovat jako prodejci psychomodulačních látek, takže ta komunikace nebyla úplně ideální,“ dodává.

Prodej HHC je v Česku zakázaný téměř rok - a zůstane to tak. Vláda zákaz i přes kritiku odborníků navrhla poté, co několik dětí skončilo v nemocnici kvůli bonbonům s HHC.