Za půl roku bude možné si legálně koupit kratom. HHC na seznamu látek pro regulovaný prodej chybí

Látku kratom by si Češi mohli legálně kupovat za půl roku. Ministerstvo zdravotnictví ji totiž navrhlo na dlouho očekávaný seznam tzv. psychomodulačních látek a plánuje u něj platnost od července. Ve výčtu ale chybí látka HHC, o které se v souvislosti s regulovaným prodejem méně nebezpečných drog taky mluvilo. Praha 10:59 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Látku kratom by si Češi mohli legálně kupovat za půl roku. Ministerstvo zdravotnictví ji totiž navrhlo na dlouho očekávaný seznam tzv. psychomodulačních látek a plánuje u něj platnost od července. Ve výčtu ale chybí látka HHC (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo navrhuje legalizovat kratom a výrobky z něj a konopí s obsahem THC nižším než jedno procento - a to taky v různých formách. Podle ministerstva je u nich vědecky dostatečně podloženo, že nijak závažně nepoškozují zdraví, přestože jde o návykové látky.

Vláda zapsala HHC na seznam psychoaktivních látek. ‚Jsme první v Evropě,‘ řekl Válek Číst článek

To u HHC ještě není. Ministerstvo ho proto zařadilo na seznam látek, u kterých se dopady na zdraví stále prověřují. O HHC se přitom mluvilo jako o látce, která by mohla být dostupná v regulovaném režimu.

Asociace zodpovědných distributorů proto s návrhem ministerstva není spokojena. „Zařazení HHC na seznam prověřovaných látek má zásadní dopad na prodejce, ale nejenom na ně, ale i na naše zákazníky. Ti se bohužel přesunuli na černý trh a nemají žádnou kvalitu kontroly. Plánovaný regulovaný prodej kratomu a látek s nízkým obsahem THC je naopak vítán, protože by mohl přinést stabilitu a ochranu spotřebitelů,“ říká Radiožurnálu předseda asociace Vojtěch Ulman.

Podle zákona by se mělo u prověřovaných látek do dvou let rozhodnout, zda jsou dostatečně bezpečné pro regulovaný prodej, anebo se zakážou úplně a zařadí se vedle drog, jako je třeba heroin.

Licenční poplatek

Při regulovaném prodeji by specializované obchody byly jen pro dospělé a k látkám by se už nemohly dostat děti. Taky by byla zakázaná reklama a na obalech by bylo povinně vyznačené složení, vedlejší účinky i dávkování. Každý obchodník nebo distributor bude taky muset mít speciální povolení od ministerstva zdravotnictví.

Prodejci to vítají, upozorňují ale na přísnost požadovaných pravidel. „Na jednu stranu jsme rádi za nějakou formu regulace konopného trhu, nicméně zrovna licenční poplatek mně osobně přijde dost drastický a myslím si, že to odradí spoustu lidí. Nehledě na to, že osobně budeme o licenci žádat, ale pojí se to s tím, že budeme muset upravit celou logistiku, výrobu, vlastně všechno, co se samotného prodeje týká,“ říká jeden z obchodníků Štěpán Kafoněk.

Válek: Vláda nezařadila HHC na seznam zakázaných látek. Jeho škodlivost budou odborníci dál posuzovat Číst článek

Licence na samotný prodej vyjde podle zákona na 20 tisíc ročně, pro výrobu nebo distribuci na 200 tisíc, navíc s každoročním udržovacím poplatkem.

Regulace má zabránit prodejům v tzv. šedé zóně, přesto je třeba kratom dostupný i teď. Obchodníci ho nabízí jako tzv. sběratelský předmět. Stále platný zákaz prodeje ke konzumaci tak de facto obchází varováním, že látka není určena ke konzumaci.

Regulovaný prodej by bylo možné zavést i dřív, od ledna dokonce platí zákon, který ho umožňuje. Jenže aby fungoval v praxi, musela by vláda schválit seznam látek, které by prodejci mohli ve speciálním režimu prodávat.

Ten seznam už ministerstvo odhalilo. Je na něm kratom a konopí s nízkým obsahem THC. Zatím ale čeká na schválení nejen naší vlády, ale taky na evropské úrovni. V celé unii totiž nic jako regulovaný prodej neexistuje, a je proto potřeba, aby tahle tržní novinka měla razítko i od Evropské komise.