Horská služba zachraňovala polské sportovkyně v Krkonoších u Sněžných jam. Vyrazily jen nalehko

Horská služba (HS) v Krkonoších upozorňuje na zledovatělý terén. Turistům doporučuje, aby používali zimní protiskluzovou výbavu, nesmeky, popřípadě mačky. V oblasti nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí, při kterém jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Přesto česká a polská horská služba ve čtvrtek pomáhala na polské straně Krkonoš v oblasti Sněžných jam několika lidem, kteří se dostali do problémů v náhlé zimní bouři. Špindlerův Mlýn 10:17 24. ledna 2025

Telefonicky si nejdříve přivolal pomoc skialpinista, který uvedl, že se necítí na pokračování túry, a požádal o transport. Horská služba ho našla u polské boudy Wawel, kde také narazila na první dvě vyčerpané a vystresované členky polského sportovního klubu. Sportovkyně nahlásily, že zbytek oddílu se ztratil.

„Po chvilce byly nalezeny další dvě dvojice sportovkyň a poslední dívku se štěstím potkali záchranáři, kteří jeli z Polska. Díky skvělé přeshraniční spolupráci všechno dopadlo dobře,“ uvedl mluvčí HS Marek Fryš.

Polské sportovkyně měly naplánovaný běžecký trénink na hřebenech v oblasti Sněžných jam. Pro pohyb v horách ale neměly potřebné vybavení, měly pouze sportovní boty a lehké oblečení.

Počasí v Krkonoších

V Krkonoších je sníh místy umrzlý až ledovatý, pohyb může komplikovat ledovka a náledí, informovala na webu krkonošská HS. Na hřebenech se nachází 80 až 150 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích, odtrhových zónách a žlabech.

„Po mírném oteplení se opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu krusta, na kterou napadly za posledních 24 hodin čtyři centimetry sněhu v kombinaci se silným JZ větrem,“ uvedl Robert Dlouhý z krkonošské HS.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem byla v pátek ráno mlha, pět stupňů pod nulou a okolo 90 centimetrů sněhu.

V Královéhradeckém kraji má být v pátek oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno, postupně slabé sněžení, pod 400 metrů nad mořem i déšť, zpočátku výjimečně i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty budou nad nulou do sedmi stupňů, na horách od minus jednoho do plus tří stupňů.

Možný výskyt lavin

V pátek dopoledne budou srážky sněhové v kombinaci s jihozápadním až západním větrem. Nad 1200 metrů nad mořem se mohou vyskytnout laviny deskové z větrem navátého sněhu na závětrných svazích nebo z nestabilních vrstev takzvaného starého sněhu.

„Uvolnění laviny je jen při velkém dodatečném zatížení, a to ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, lyžařské sjezdové tratě a přístupové cesty. První stupeň lavinového nebezpečí platí také v polské části Krkonoš.