Hrad se připravuje na příjezd korejského prezidenta. Bude se řešit Ukrajina, technologie i byznys

Kromě jaderné energetiky chce Česko s Jižní Koreou spolupracovat v elektromobilitě, polovodičích, umělé inteligenci, bateriích, robotice nebo ve vodíku. Při středečním briefingu k návštěvě jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola v České republice to uvedl hradní zahraniční odbor. Ve čtvrtek večer bude jednat se svým protějškem Petrem Pavlem, v pátek s premiérem Petrem Fialou. Praha 14:51 18. září 2024

Prezident Jižní Koreji Jun Sok-jol | Zdroj: Reuters

Jihokorejského prezidenta při návštěvě Česka doprovodí čtyři ministři: obchodu a průmyslu, zahraničních věcí, dopravy a financí. Ministři zahraničí obou zemí podepíšou memorandum o porozumění týkající se rekonstrukce Ukrajiny napadené Ruskem. Obě země podle Hradu sdílejí podobný pohled na základní hodnoty demokracie, lidských práv a vlády práva.

Pavel se bude se svým protějškem bavit také o Číně nebo Severní Koreji a o dopadech její spolupráce s Ruskem na Ukrajinu i na bezpečnost v regionu. Důležitým pojítkem mezi státy je podle Hradu také kultura. Česko je zároveň pro Korejce oblíbenou turistickou destinací, lety mezi Prahou a Soulem létají čtyřikrát týdně, Česko doufá v to, že se jejich četnost ještě navýší.

V pátek ráno zahájí prezidenti podnikatelské fórum. Po Číně a Spojených státech je Jižní Korea třetím největších obchodním partnerem České republiky mimo Evropu, celkově pak 18. Je také největším neevropským investorem v ČR. Působí zde zhruba 70 společností s korejskou účastí, které zajišťují více než 15.000 pracovních míst.

Deník The Korea Times uvedl, že prezident Jun Sok-jol se chystá navštívit Prahu společně s šéfy velkých jihokorejských firem, jako je Samsung, Hyundai Motor či LG.

S Fialou poté v pátek dopoledne jihokorejský prezident navštíví v Plzni závody společností Doosan Škoda Power a Škoda Jaderné strojírenství. Odpoledne budou jednat v Praze. Očekává se také řada setkání na úrovni ministrů, byznysu a vědeckých institucí či podpis nového akčního plánu a memorand o spolupráci.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou společností EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

EDF i severoamerický Westinghouse, který se o zakázku také ucházel, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. EDF v odvolání primárně napadla rozhodnutí o výběru KHNP, Westinghouse své argumenty směřoval k využití bezpečnostní výjimky. Podle firmy nemají Korejci licence k nabízené technologii.

V poslední době Jižní Koreu navštívili poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar i ministr zahraničí Jan Lipavský.