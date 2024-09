Vládní poradce Pojar v Koreji předjednával návštěvu prezidenta v Praze. Nemá jít jen o Dukovany

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol přiletí ve druhé polovině září do Česka. Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí vlády Lucie Ješátková. O plánované návštěvě už dřív informoval premiér Petr Fiala (ODS) poté, co kabinet rozhodl, že nové jaderné bloky v Dukovanech postaví jihokorejská společnost KHNP. Podle informací ze tří zdrojů by měl být jihokorejský prezident v Česku konkrétně 19. až 20. září.

Soul/Praha 16:37 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít