V kauze Rittig přibyl pátý obviněný. Lobbista a další tři lidé nesmějí vycestovat z Česka

Podnikatel Ivo Rittig a další tři lidé, kteří byli včera zadrženi kvůli obvinění z praní špinavých peněz v souvislosti s pražským Dopravním podnikem, nesmějí vycestovat z Česka. Rozhodl o tom soud. Policie dnes navíc v kauze obvinila pátého člověka – podle České televize jde o advokáta Marka Stubleyho. 18:26 14. 2. 2014 (Aktualizováno: 11:08 7. 4. 2025) Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Rittig jde k výslechu | Foto: Filip Jandourek

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Českému rozhlasu potvrdila, že policie v případu obvinila dalšího člověka. Zda jde skutečně o Marka Stubleyho, však neřekla. Podle ní je počet obviněných prozatím konečný, nevylučuje ale, že další v průběhu vyšetřování ještě přibudou.

Čtyři lidé včetně lobbisty Ivo Rittiga, které včera zadržela policie pro podezření z praní špinavých peněz, dnes odpoledne opustili pražské policejní ředitelství. Žalobci nežádali uvalení vazby a soudce proto obviněným zakázal pouze vycestovat do zahraničí. Své pasy už obvinění odevzdali.

„Státní zástupce shledal, že toto omezení je postačující, a trestní řád zcela jasně říká, že vazba má přistoupit až jako poslední opatření. Je to nejzásadnější zásah do lidských práv a svobod a má přijít na řadu až tehdy, když není možné účasti obviněných u úkonů v trestním řízení dosáhnout jiným opatřením,“ vysvětlila Bradáčová.

„Jelikož obvinění v minulosti byli v kauze již vyslýcháni v pozici podezřelých a věděli o tomto podezření, opakovaně vycestovávali do ciziny a vraceli se zpět, a od spáchání skutku utekla delší doba, vyhodnotil státní zástupce jako postačující alternativu právě omezení spočívající v zákazu vycestování,“ řekla vrchní státní zástupkyně.

Policie včera zadržela a po výslechu dnes propustila čtyři lidi – lobbistu Ivo Rittiga, právníka Davida Michala, jednatele tiskárny Neograph Jana Janků a Rittigova obchodního partnera Petera Kmetě. Dnes podle ČT zadržela právníka Marka Stubleyho.

Pokud by kdokoli z obviněných podmínky dané soudem porušil, mohou bez dalšího skončit ve vazbě.

Lenka Bradáčová také řekla, že během včerejšího dne a noci vyslýchali policisté nejen obviněné, ale i svědky. Proto, aby je nemohl nikdo z propuštěných obviněných případně ovlivňovat.

Někdejší pražský primátor Pavel Bém (ODS), kterého mnozí s lobbisty Janouškem a Rittigem spojují, vzkázal, že se k případu nebude vyjadřovat. V současné době prý je ve Spojených státech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dění kolem zadrženého podnikatele Iva Rittiga sleduje redaktorka Veronika Hlaváčová

Bohuslav Svoboda z ODS, který nastoupil na post primátora Prahy po Bémovi míní, že prošetření kauzy může straně pomoci:

„Problematiku Dopravního podniku znám samozřejmě velmi dobře a budu rád, když se všechny ty věci rozkryjí. Protože svým způsobem všechny kauzy z minula dopadají na nás. A myslím, že když se bude sahat ke kořenům věci, pro nás jako ODS to bude dobře,“ řekl Svoboda.

Zaorálek: Je to naděje do budoucna

Lubomír Zaorálek z ČSSD, dnes ministr zahraničí, byl kvůli Ivo Rittigovi i u soudu. Lobbista ho žaluje za to, že o něm Zaorálek během projevu v Poslanecké sněmovně mluvil jako o lupiči. Žádá omluvu a 100 tisíc korun.

Podle Zaorálka je obvinění Rittiga průlomový krok. „Je to taková naděje do budoucna, že by se tady měli bát i ti, kteří se možná někde stali docela podstatnými hybateli událostí na radnicích i jinde. Je to docela zásadní událost a doufám, že policie je dobře vybavena a že tyto věci dovede do konce,“ prohlásil.

Ivo Rittig, Rittigova vila | Foto: Filip Jandourek