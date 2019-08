Testy uhynulých zvířat u Brna prokázaly Stutox. ‚Jed byl nejspíš použit nelegálně,‘ říká ministerstvo

Další testy prokázaly, že zajíci na Moravě uhynuli na otravu jedem, který zemědělci používají na přemnožené hraboše. Zbytky účinné látky přípravku Stutox II prokázaly testy vzorků uhynulého zajíce a dvou bažantů z Tuřan, sdělila Andrea Güttlerová z Českomoravské myslivecké jednoty. Ráno veterináři potvrdili úhyn zajíců na tento jed také u dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku. Praha 16:29 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hraboš polní (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Myslivci z Tuřan, Šlapanic a Žatčan našli v posledních dnech skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů.

Výsledky ze Státního veterinárního ústavu Olomouc obdržel myslivecký spolek Tuřany ve čtvrtek. Tamní myslivci nahlásili úmrtí 37 zajíců a tří bažantů, z odebraných vzorků byla přítomnost zbytků fosfidu zinku prokázána u zajíce a dvou bažantů. Myslivecký spolek Šlapanice eviduje 25 mrtvých zajíců a Žatčany 15 zajíců. „Z těchto dvou mysliveckých spolků jsme zatím neobdrželi rozbory, které by potvrdily přítomnost jedu," uvedla Güttlerová.

Nelegální použití?

Veterináři potvrdili uhynutí dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku, byly u nich nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce, sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Veterináři svá zjištění předávají Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), který by měl případ došetřit.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je možné, že někdo přípravek Stutox, o jehož aplikaci se v posledních dnech jedná, použil nelegálně. Podle Bílého prověří lokality inspektoři ÚKZÚZ.

„S ohledem na to, že k uhynutí zajíce je nutné požití minimálně 30 granulí přípravku Stutox II, je pravděpodobné, že přípravek byl použit nelegálně a v rozporu s návodem na použití. I při cílené povrchové aplikaci je dávka zhruba šest granulí na jeden metr čtvereční. V případě, že se prokáže nelegální aplikace, jsme připraveni neprodleně podat trestní oznámení," řekl mluvčí ministerstva.

Podle Zemědělského svazu ČR by neměla být do prošetření úhynu obnovena výjimka pro plošnou aplikaci jedu, o kterou svaz dříve usiloval. Svaz v tiskové zprávě uvedl, že si přeje co nejrychlejší prošetření případu.

„Je třeba určit, zda aplikace byla legální, zda byly doloženy všechny technologické postupy a nakládání s tímto přípravkem, ale i možnost cizího zavinění,“ uvedla organizace. Zemědělci se zatím budou snažit snížit počty přemnožených hrabošů mechanicky.

Povolení k hubení

Obavy ministerstva životního prostředí, na které od začátku upozorňovalo, se podle jeho mluvčí Petry Roubíčkové potvrdily. „Případy velkého množství uhynulých zajíců potvrzují, jak je povrchové použití Stutoxu II pro přírodu problematické. Je to jen další důkaz, proč by nemělo být takové použití vůbec hromadně povolováno,“ upozornila.

Připomněla, že v Německu, Rakousku a na Slovensku je povoleno kladení jedu jen přímo do děr. „ÚKZÚZ by měl výjimku na plošnou aplikaci okamžitě zrušit,“ dodala Roubíčková.

V jiném případu se ve čtvrtek přiznal k rozházení jedu na polích u Brna zemědělský podnik Bonagro. Podle jeho ředitele Romana Zvěřiny nebylo nutné minulý týden žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku, ohlašovací povinnost podle něj firma splnila.

ÚKZÚZ minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo.

Podle ministerstva zatím lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky.

Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.