Hamáček odchází ze SOCDEM. Vedení strany zkritizoval za nedostatek sebereflexe po eurovolbách

Exministr vnitra a bývalý šéf sociálních demokratů Jan Hamáček opustí ke konci června Sociální demokracii (SOCDEM). Oznámil to v dopisu straníkům, kde kritizoval nynější vedení za nedostatek sebereflexe po víkendových volbách do Evropského parlamentu. Informoval o tom ve čtvrtek server iDNES.cz. Současný šéf strany Michal Šmarda napsal, že mu to je líto, podobně jako u dalších předsedů, kteří v minulosti stranu opustili.

Praha 14:33 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít