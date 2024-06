Vítězové a poražení eurovoleb: ve 3 štábech panovala euforie, v poli zklamaných se potkali Piráti nebo SPD

Víkendové eurovolby přinesly tři nezpochybnitelné vítěze a celou řadu větších či menších poražených. Zatímco u ANO, Turka a Konečné se může bujaře slavit, u Okamury nebo Pirátů si lížou rány. Kdo jsou čeští vítězové a kdo naopak poražení letošních voleb do Evropského parlamentu? Praha 6:53 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost předsedů koalice Přísahy a Motoristů sobě Roberta Šlachty (vlevo) a Petra Macinky | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Vítězové

ANO

S náskokem necelých čtyř procentních bodů na druhého v pořadí volby hnutí ANO jasně ovládlo, zároveň získalo o mandát více než před pěti lety. Jednoznačně ho tak lze považovat za jednoho ze tří hlavních vítězů.

Lídryně ANO Klára Dostálová po oznámení výsledků řekla, že je ráda, že lidé pochopili, jak je evropská politika pro Česko důležitá. Nově zvolenou europoslankyni zakroužkovalo přes 171 tisíc voličů a stala se tak nejpreferovanějším kandidátem celých českých eurovoleb.

„Máme všichni radost. Je to velké zadostiučinění. Makali jsme naplno,“ řekl krátce po oznámení výsledků předseda ANO Andrej Babiš.

Filip Turek

Lídr koalice stran Přísaha a Motoristé sobě, kterého ještě pár měsíců zpět širší veřejnost neznala, se stal druhým nejkroužkovanějším kandidátem a jednou z hlavních tváří celých českých eurovoleb.

„Naši voliči se nenechali zastrašit ani znechutit, já jim za to strašně moc děkuju,“ řekl Turek. Kritizoval politické konkurenty za kampaň vůči sobě. „Dehonestační kampaň začala být tak brutální, že jsme nedokázali analyzovat, jestli nám to ještě pomáhá, nebo je to pro nás už poškozující,“ řekl.

Bývalý automobilový závodník Turek čelil zejména v závěru kampaně kritice za fotografie, na kterých je zachycen se svícnem s nacistickým symbolem či se zdviženou pravicí připomínající nacistické hajlování. Omluvil se kvůli tomu také z posledních dvou předvolebních debat.

Stačilo! Kateřiny Konečné

Předsedkyni komunistů Kateřině Konečné se podle politologa z Masarykovy univerzity Víta Hlouška povedlo pojmenováním koalice Stačilo! „geniálně odstřihnout od značky KSČM“.

„V kampani předvedla výbornou práci, dokázala se dostat do povědomí televizních diváků,“ popsal pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Úspěch Stačilo! není bleskem z čistého nebe, překonání pětiprocentní hranice koalici předpovídaly všechny předvolební modely a průzkumy. Zisk bezmála deseti procent hlasů a dvou mandátů je ale daleko nad plán.

Konečnou do europarlamentu doprovodí Ondřej Dostál, někdejší zdravotnický expert Pirátů a poté řečník na demonstracích strany PRO Jindřicha Rajchla.

„Úspěch je kombinací mnoha faktorů. Pevně věřím, že se naše energie přetaví v to, abychom byli schopni takto pokračovat i do budoucna a říct si za rok o mandáty v Poslanecké sněmovně. Určitě rozhodla i naše témata, protože téma míru u nás velmi rezonovalo,“ řekla Konečná.

Poražení

Piráti a Marcel Kolaja

„Pokud je někdo velkým poraženým voleb, jsou to jednoznačně Piráti,“ zhodnotil v povolebním rozhovoru politolog Hloušek.

Piráti zaznamenali skutečně velký sešup, z necelých 14 procent hlasů a tří europoslaneckých křesel se propadli na 6,2 procenta. Jako jediná z pirátského tria své křeslo udržela dvojka na kandidátce Markéta Gregorová.

„Jsem vděčná voličům a voličkám za to, že mi dali tak obří množství preferenčních hlasů. Nemůžeme ale zastírat to, že pro Piráty je tento výsledek zklamáním,“ řekla Radiožurnálu po oznámení výsledků.

Velká prohra je to především pro lídra kandidátky Marcela Kolaju, který byl v uplynulé pětiletce nejprve místopředsedou Evropského parlamentu a pak jeho kvestorem. Piráti si jej dokonce vybrali jako svého kandidáta na budoucího českého eurokomisaře, což je nyní ale ještě méně pravděpodobné než před volbami.

„V tuto chvíli je tak politicky oslaben, že si to nelze představit,“ řekl k jeho eurokomisařským ambicím ředitel výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů Jan Kovář.

SPD a Petr Mach

Druhým velkým poraženým eurovoleb je koalice SPD Tomia Okamury a Trikolory, která se přes pětiprocentní hranici přehoupla jen o sedm desetin procentního bodu. Namísto dosavadních dvou europoslaneckých mandátů získali jen jeden. Udržel jej Ivan David, který byl na kandidátce dvojkou, když překroužkoval lídra Petra Macha. Nedostalo se ani na třetí v řadě, šéfku Trikolory Zuzanu Majerovou.

Okamura výsledek označil za neúspěch. Podle něj nedostatečně bojovali o přízeň potenciálních voličů a získali hlasy zejména tvrdého jádra svých příznivců.

Že jeho hnutí nemusí v eurovolbách dopadnout nejlépe, Okamura tušil už před volbami, i proto se na sociálních sítích pouštěl do výpadů proti svým konkurentům Filipu Turkovi nebo Jindřichu Rajchlovi.

„Bylo to hezky vidět i v poslední předvolební debatě na ČT, kde Okamura už trochu hystericky vyzýval voliče, že on je ta pravá krajní pravice, pravá antisystémová strana a pravá alternativa. To mu nevyšlo,“ zhodnotil politolog Hloušek.

PRO i Svobodní

Právě Rajchlovo PRO se ale jasně zařadilo mezi zbylé neúspěšné kandidující subjekty. Bylo sice první pod čarou, na vytoužených pět procent se ale radikální partaj dívá z velké dálky. Ve svých prvních celostátních volbách získalo jen 2,15 procenta hlasů.

Neúspěchem skončily eurovolby i pro názorově příbuzné Svobodné, kterým se ziskem 1,76 procenta také k zisku mandátu chybělo hodně. Nezopakovali tak rok 2014, kdy překvapivě jedno křeslo získali.

SOCDEM i Zelení

Přestože už má bývalá ČSSD v posledních letech za sebou mnoho porážek, takové Waterloo jako v právě proběhlých eurovolbách ještě ne. Pouhých 1,86 procenta hlasů je pro tradiční stranu nejslabším výsledkem z celostátních volbách od těch do Českého zemského sněmu v roce 1895. Sociální demokracii nepomohla ani nominace zkušeného exministra Lubomíra Zaorálka do čela kandidátky.

Zelení podobné historické prohry počítat nemohou, letošních 1,55 procenta je ale i tak jejich nejslabším výsledek v dosavadních pěti českých volbách do Evropského parlamentu.

Ani vítězové, ani poražení

Starostové

Na pomezí vítězství a porážky skončili v eurovolbách do značné míry hlavě dva vládní subjekty, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostové.

Hnutí STAN pro letošní volby do Evropského parlamentu jako lídryně posílila bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, kýžený efekt však tato akvizice neměla. Starostové potvrdili pověst strany s velkým potenciálem, ale malým voličským jádrem.

Vedení si přálo dvojciferný výsledek, spokojit se nakonec muselo s 8,7 procenta hlasů a dvěma mandáty pro Nerudovou a Jana Farského. „Ve štábu STAN panuje dobrá nálada, i když jsme očekávali, že dostaneme tři mandáty,“ říkala v neděli večer lídryně kandidátky.

Koalice Spolu

„Můžou být v klidu, byť ve skrytu duše doufali v lepší výsledek. Výsledek Spolu se nedá označit za zklamání,“ zhodnotil druhé místo a zisk šesti mandátů politolog Hloušek.

Politici ODS, TOP 09 a lidovců na základě posledních čísel výzkumných agentur doufali v těsnější souboj o první místo, nakonec ale na ANO nestačili o necelé čtyři procentní body.

„Snili jsme o vítězství, druhé místo ale bereme,“ řekl znovuzvolený europoslanec a lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS).

„Myslím, že jsme dosáhli slušného výsledku, ze kterého nejsme ani naštvaní, ale ani zklamaní. Přináší nám to motivaci k další politické práci, a abychom další volby vyhráli,“ řekl na tiskové konferenci premiér a lídr ODS Petr Fiala a vyhlásil, že projekt Spolu bude nadále pokračovat.