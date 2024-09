Jedním z hlavních poselství krajských voleb, které právě proběhly, je postupná polarizace, míní politolog

Jednoznačná výhra ANO v Moravskoslezském kraji a triumf Martina Kuby z ODS v Jihočeském kraji vyslaly signál, že se Česko polarizuje. To je podle Michala Pinka z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jedno z hlavních poselství letošních voleb. Na jejich hodnocení je podle něj ale ještě brzy. „Podle toho, jak koaliční vyjednávání dopadne, si můžeme říct, kdo je reálným vítězem a kdo ne,“ řekl Pink pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:41 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Podle toho, jak koaliční vyjednávání dopadne, si můžeme říct, kdo je reálným vítězem a kdo ne“ (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte výsledky voleb? Kdo je jednoznačným vítězem a kdo jednoznačným poraženým? Je to na jednom pólu hnutí ANO a na druhém Piráti?

Myslím si, že je v tuto chvíli na nějaké hodnocení zatím brzo. Je to tak, že v tuto chvíli se vyjednává o koalicích a podle toho, jak koaliční vyjednávání dopadne, si můžeme říct, kdo je reálným vítězem a kdo ne.

Protože přece jenom to, jak rozdají voliči karty, tak následně právě politici s nimi hrají a cílem je utvořit životaschopnou koalici na krajské úrovni. Na to bych v tuto chvíli ještě počkal.

Zase na druhou stranu, když jsme slyšeli, že tentokrát se v mnohých krajích ANO podařilo získat takový výsledek, že nepotřebuje další koaliční partnery, anebo prostě takový výsledek, že nemůžou být takzvaně obejití. To znamená, že už do těch vyjednávání má třeba ANO lepší pozici, než mělo po minulých volbách?

Ano, vzhledem k volebnímu výsledku má výrazně lepší pozici, ale je potřeba to zasadit do nějakých dlouhodobých trendů.

Když se podíváme historicky například na rok 2008, tak v té době opoziční Sociální demokracie jednoznačně vyhrála na krajské úrovni napříč celou zemí. Získala veškeré hejtmanství a ujala se nějakým způsobem exekutivní vlády na regionální úrovni. V tuto chvíli se dokázaly jednotlivé regiony ještě více polarizovat.

Když se podíváme na Moravskoslezský kraj, tam ANO vyhrálo jednoznačně a nepotřebuje koaličního partnera. Stejným způsobem na druhém pólu máme Jihočeský kraj v čele s Martinem Kubou a ODS, kde také nepotřebují koaličního partnera. Takže jedním z hlavních poselství krajských voleb, které právě proběhly, je postupná polarizace nebo zvyšování rozdílů v rámci českých zemí.

Jak podle vás dopadnou volby na vnitřní poměry ve vládních stranách? Když začneme Piráty, budou chtít podle vás přepřahat, odejít z kabinetu, nebo co vlastně můžou udělat, aby se dostali zpátky do hry?

Strašně nerad to takto přes média někomu vzkazuji z Pirátské strany, ale je to určitá daň za jejich vládní angažmá.

Ve chvíli, kdy vstoupili do vlády, když podepsali koaliční dohodu, tak bylo potřeba si uvědomit, že vládní břímě s sebou nese určitý handicap, takovou kouli na noze. Ta se bude promítat do nadcházejících komunálních, evropských a krajských voleb. V tu chvíli je potřeba strategicky uvažovat, jak do těch voleb nejlépe vstoupit, zda je lepší uzavřít nějakou širší koalici se stranou Zelených, se Sociální demokracií nebo s někým ideově blízkým, případně s někým z vládních stran.

Chápu, že po zkušenostech s koaliční kandidaturou z voleb do Poslanecké sněmovny chtěli zviditelnit sami za sebe. Ale v ten moment je potřeba zohlednit to riziko, že mohu výrazným způsobem ztrácet. Tak to bohužel chodí napříč Evropou.

Lidovce, jak jsem předeslal, čeká volební sjezd. Co se na něm může stát a mají šanci zastavit propad preferencí?

KDU-ČSL z dlouhodobého hlediska, za posledních 30 let, stagnuje anebo se propadá. Ano, máme tady momenty, kdy KDU-ČSL dokáže vstoupit znovu do Poslanecké sněmovny, ale je to strana, která dlouhodobě osciluje někde okolo pěti procent. To, aby dále fungovala koalice Spolu, je pro KDU-ČSL otázka života a bytí v budoucí české politice.

Samozřejmě, slyšeli jsme od pana Výborného, že si to asi uvědomuje, že chtějí udržet koalici Spolu. Bude to tak ale i ze strany ODS? Může si třeba ODS vyhodnotit úspěch jihočeského hejtmana Martina Kuby jako recept na samostatný úspěch ve volbách a kandidovat bez koalice Spolu, třeba i s jiným lídrem?

ODS, pokud chce na celostátní úrovni být důvěryhodnou relevantní politickou stranou, do budoucna na celostátní úrovni bude vystupovat v rámci koalice Spolu. Recept, který byl úspěšný pro Martina Kubu v Jihočeském kraji, není přenositelný na celou Českou republiku.